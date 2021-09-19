Хавбек Десны: «После матча с Рухом мы получили зарплату»

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий рассказал о том, какова ситуация в клубе с задолженностями по зарплате:

- О проблемах «Десны» известно всем. Как удается выходить на поле с мотивацией?

– Помогает любовь к футболу.

- Задолженности перед командой большие?

– Не могу ответить на этот вопрос. После матча с «Рухом» мы получили зарплату. Руководство клуба обещает, что вскоре все наладится.