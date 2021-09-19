Ефим КОНОПЛЯ: «Мы заслуживали на большее»

Защитник «Шахтера» – о разгромной победе над «Мариуполем»

  • 19.09.2021 14:28
  • 567 просмотров
  • 2 комментария
Ефим КОНОПЛЯ: «Мы заслуживали на большее»
© Футбол 1/2/3. Ефим Конопля

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу над «Мариуполем» (5:0) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я думаю, мы заслуживали на большее, ведь имели возможности, которыми не воспользовались, так что нам нужно было забить еще больше.

Хет-трик из ассистов? Очень приятно, что так получилось, но я имел больше возможности найти партнера. Так что это еще не предел», - сказал Конопля.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 19.09.2021 14:51
    +1
    странно, я думал Марик разорвет кротов... плохой я прогнозист...
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    oenergo.com
    oenergo.com, 19.09.2021 14:31
    +6
    так что нам нужно было забить еще больше.
    --------------------------------------
    Интер удовлетворит ваши большие потребности.
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