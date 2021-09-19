Ефим КОНОПЛЯ: «Мы заслуживали на большее»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу над «Мариуполем» (5:0) в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.
«Я думаю, мы заслуживали на большее, ведь имели возможности, которыми не воспользовались, так что нам нужно было забить еще больше.
Хет-трик из ассистов? Очень приятно, что так получилось, но я имел больше возможности найти партнера. Так что это еще не предел», - сказал Конопля.
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Источник — Футбол 1/2/3
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