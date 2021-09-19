Динамо повторило личный антирекорд

В домашнем матче с «Александрией» (1:0) игроки «Динамо» заработали 7 желтых карточек, повторив тем самым личный антирекорд. Столько же предупреждений на своем поле в чемпионатах Украины киевляне получили 19 мая 2018 года в поединке с «Шахтером», который, к слову, как и ныне, завершился победой динамовцев - 2:1. В истории УПЛ больше «горчичников» в родных стенах нахватала только «Таврия» во встрече с «Динамо» в октябре 2011-го - 8.

Наибольшее количество предупреждений у хозяев в матче в УПЛ