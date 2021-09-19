Динамо повторило личный антирекорд

В матче с «Александрией» киевляне заработали 7 желтых карточек

  • 19.09.2021 14:08
  • 2443 просмотра
  • 34 комментария
Динамо повторило личный антирекорд
© ФК Динамо Киев

В домашнем матче с «Александрией» (1:0) игроки «Динамо» заработали 7 желтых карточек, повторив тем самым личный антирекорд. Столько же предупреждений на своем поле в чемпионатах Украины киевляне получили 19 мая 2018 года в поединке с «Шахтером», который, к слову, как и ныне, завершился победой динамовцев - 2:1. В истории УПЛ больше «горчичников» в родных стенах нахватала только «Таврия» во встрече с «Динамо» в октябре 2011-го - 8.

Наибольшее количество предупреждений у хозяев в матче в УПЛ

Пр.

Клуб 

Соперник 

Дата 

Счет

Арбитр

Таврия 

Динамо 

30.10.2011 

0:0 

Годулян

Металлист 

Металлург Д 

03.06.2002 

3:1 

Ищенко

 

Металлург Д 

Арсенал 

01.09.2002 

1:2 

Мельничук

 

Металлург З 

Карпаты 

10.06.2004 

2:0 

Зубарев

 

Шахтер 

Металлист 

15.03.2008 

4:1 

Деревинский

 

Говерла 

Металлург Д 

30.09.2012 

2:1 

Абдула

 

Кривбасс 

Металлург Д 

28.04.2013 

1:1 

Абдула

 

Ворскла 

Металлург Д 

11.05.2013 

0:1 

Жабченко

 

Ворскла 

Олимпик 

01.10.2016 

1:2 

А. Дердо

 

Александрия 

Черноморец 

11.12.2016 

2:1 

Вакс

 

Сталь Км 

Звезда 

23.04.2017 

1:0 

Пасхал

 

Динамо 

Шахтер 

19.05.2018 

2:1 

Романов

 

Ворскла 

Шахтер 

01.03.2020 

1:0 

Пасхал

 

Десна 

Заря 

21.06.2020 

1:2 

Романов

 

Рух 

Шахтер 

23.09.2020 

1:1 

Козыряцкий

 

Динамо 

Александрия 

18.09.2021 

1:0 

Кривушкин
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 15:05
    0
    New Zealander, 19.09.2021 15:00
    А вот Анчелотти сказал что никто такого не ожидал. И кому верить теперь даже не знаю, тебе или Карло?
    Юре Кротобою. Деньги не играют в футбол (с) Верныдуб
    Ссылка
    Fender
    Fender, 19.09.2021 15:04
    +1
    Face Control, 19.09.2021 14:23
    Развпятьлетние и позор — это синонимы.
    Расскажи это молдавскому колосу с села (шерифу)
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 19.09.2021 15:00
    -2
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 14:57
    Не сочиняй. Все было предсказуемо в матче с Шерифом
    А вот Анчелотти сказал что никто такого не ожидал. И кому верить теперь даже не знаю, тебе или Карло?
    Ссылка
    Rusty_Shackleford
    online
    Rusty_Shackleford, 19.09.2021 15:00
    +1
    Calm, 19.09.2021 14:41
    Лучше бы написали, как уроды и просто животные, которые называют себя ультрас, бьют болельщиков с детьми на матче с Александрией.
    Что б потом не удивляться почему на Динамо мало людей ходит
    Потому что мусора всегда будут мусорами
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 19.09.2021 14:59
    +1
    Primovocatus, 19.09.2021 14:42
    И арбитр внимательно всматривался в лица, что бы случайно не дать вторую. Так и Бойко досталось на халяву, что бы никого не удалять вместе с Мирчей.
    Когда крот пишет про судейство, это звучит максимально нелепо и смешно!
    Ссылка
    Mishka_Tayson
    Mishka_Tayson, 19.09.2021 14:59
    +1
    Ну, то, скорше, "заслуга" емоційно неврівноваженого "судді", аніж футболістів - гіршого суддівства я вже давненько не бачив.
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 19.09.2021 14:58
    +3
    Primovocatus, 19.09.2021 14:46
    Без шансов Шериф обыграл Динамо К. в ЛЕ 2:0, 0:0.
    А у Шахтёра ещё есть домашний матч в запасе.)
    Крот, у вас есть прекрасный шанс попасть дома ещё крупнее!
    Поговорим в среду, после Суперкубка, ок?
    На словах вы всех обыгрываете, на деле пшык!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 14:57
    0
    New Zealander, 19.09.2021 14:53
    Это футбол и мяч круглый. Сенсации иногда случаются, за это мы и любим футбол за его непредсказуемость.
    Не сочиняй. Все было предсказуемо в матче с Шерифом
    Ссылка
    Calm
    Calm, 19.09.2021 14:54
    +2
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 14:48
    Да уж. Не приятный и позорный момент
    Не то слово. Дикость какая то. Тем более в наше время. Надеюсь это стадо опознают по их рожам и возбудят реальные уголовные дела
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 19.09.2021 14:53
    -1
    dd dent, 19.09.2021 14:48
    Вы с такой разницей в бюджете О:4, О:5 должны были увозить оттуда, а не 2:О без особых шансов
    Это футбол и мяч круглый. Сенсации иногда случаются, за это мы и любим футбол за его непредсказуемость.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 19.09.2021 14:53
    0
    oenergo.com, 19.09.2021 14:50
    Где зафиксирован этот факт, или это твои фантазии?
    Так это ты был, фантазёр!??!
    Я тебе скину и тебе станет стыдно!?
    https://apostrophe.ua/news/kyiv/podii/2021-09-19/na-matche-dinamo-ultras-je
    stoko-izbili-bolelschikov-s-detmi-video/244293
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 19.09.2021 14:52
    0
    New Zealander, 19.09.2021 14:49
    Причём тот Шериф был молдавським, а этот афро-бразильский. Такой себе Апоель десятилетней давности.
    25 Владислав Стоянов
    44 M. Adamovic
    5 Важа Тархнишвили
    3 Владимир Волков
    15 Огнен Враньеш
    10 Александр Ерохин
    28 Жозе Надсон
    17 F. Rouamba
    14 W. Balima
    21 A. Diedhiou
    9 Jymmy França
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 19.09.2021 14:50
    +1
    Calm, 19.09.2021 14:41
    Лучше бы написали, как уроды и просто животные, которые называют себя ультрас, бьют болельщиков с детьми на матче с Александрией.
    Что б потом не удивляться почему на Динамо мало людей ходит
    Где зафиксирован этот факт, или это твои фантазии?
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 19.09.2021 14:49
    -3
    Primovocatus, 19.09.2021 14:46
    Без шансов Шериф обыграл Динамо К. в ЛЕ 2:0, 0:0.
    А у Шахтёра ещё есть домашний матч в запасе.)
    Причём тот Шериф был молдавським, а этот афро-бразильский. Такой себе Апоель десятилетней давности.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 19.09.2021 14:49
    +2
    Primovocatus, 19.09.2021 14:46
    Без шансов Шериф обыграл Динамо К. в ЛЕ 2:0, 0:0.
    А у Шахтёра ещё есть домашний матч в запасе.)
    Ну да, есть шанс проиграть с более крупным счетом.
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 19.09.2021 14:48
    +1
    New Zealander, 19.09.2021 14:32
    Непогана така команда. Взяла приклад з Шахтаря у матчі з Монако який мав 1 момент, а забив 2 голи при тотальный перевазі суперника у володінні мячем та деяких інших показниках. Тим не менш перемоги над Загребом 3:0 та над Шахтарем (хоч і поступаючись по грі, але...) 2:0 говорять про те, що ця команда була би другою у нашому чемпіонаті після Шахтаря. А Динамо би боролося лише за третю позицію.
    Вы с такой разницей в бюджете О:4, О:5 должны были увозить оттуда, а не 2:О без особых шансов
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 14:48
    +2
    Calm, 19.09.2021 14:41
    Лучше бы написали, как уроды и просто животные, которые называют себя ультрас, бьют болельщиков с детьми на матче с Александрией.
    Что б потом не удивляться почему на Динамо мало людей ходит
    Да уж. Не приятный и позорный момент
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 19.09.2021 14:47
    +3
    New Zealander, 19.09.2021 14:40
    Ну Шахтёр тоже обыграл Монако, причём даже на выезде. Но я вот сомневаюсь что Шахтёр был бы впереди Монако на длинной дистанции (в рамках чемпионата) также как я сомневаюсь что Шериф был бы впереди Шахтёра на длинной дистанции (в рамках чемпионата).
    Это только твои предположения, факты говорят об обратном. Шахтер проиграл команде, которая в десять раз дешевле, представляю какой был бы счет, если бы составы были равны в цене.
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 19.09.2021 14:46
    -2
    oenergo.com, 19.09.2021 14:34
    Как она могла бы быть второй после Шахтера, если Шериф его обыграл без шансов для проигравшего?
    Без шансов Шериф обыграл Динамо К. в ЛЕ 2:0, 0:0.
    А у Шахтёра ещё есть домашний матч в запасе.)
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 19.09.2021 14:42
    -4
    И арбитр внимательно всматривался в лица, что бы случайно не дать вторую. Так и Бойко досталось на халяву, что бы никого не удалять вместе с Мирчей.
    Ссылка
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