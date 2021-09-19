Динамо повторило личный антирекорд

В домашнем матче с «Александрией» (1:0) игроки «Динамо» заработали 7 желтых карточек, повторив тем самым личный антирекорд. Столько же предупреждений на своем поле в чемпионатах Украины киевляне получили 19 мая 2018 года в поединке с «Шахтером», который, к слову, как и ныне, завершился победой динамовцев - 2:1. В истории УПЛ больше «горчичников» в родных стенах нахватала только «Таврия» во встрече с «Динамо» в октябре 2011-го - 8.
Наибольшее количество предупреждений у хозяев в матче в УПЛ
|
Пр.
|
Клуб
|
Соперник
|
Дата
|
Счет
|
Арбитр
|
8
|
Таврия
|
Динамо
|
30.10.2011
|
0:0
|
Годулян
|
7
|
Металлист
|
Металлург Д
|
03.06.2002
|
3:1
|
Ищенко
|
|
Металлург Д
|
Арсенал
|
01.09.2002
|
1:2
|
Мельничук
|
|
Металлург З
|
Карпаты
|
10.06.2004
|
2:0
|
Зубарев
|
|
Шахтер
|
Металлист
|
15.03.2008
|
4:1
|
Деревинский
|
|
Говерла
|
Металлург Д
|
30.09.2012
|
2:1
|
Абдула
|
|
Кривбасс
|
Металлург Д
|
28.04.2013
|
1:1
|
Абдула
|
|
Ворскла
|
Металлург Д
|
11.05.2013
|
0:1
|
Жабченко
|
|
Ворскла
|
Олимпик
|
01.10.2016
|
1:2
|
А. Дердо
|
|
Александрия
|
Черноморец
|
11.12.2016
|
2:1
|
Вакс
|
|
Сталь Км
|
Звезда
|
23.04.2017
|
1:0
|
Пасхал
|
|
Динамо
|
Шахтер
|
19.05.2018
|
2:1
|
Романов
|
|
Ворскла
|
Шахтер
|
01.03.2020
|
1:0
|
Пасхал
|
|
Десна
|
Заря
|
21.06.2020
|
1:2
|
Романов
|
|
Рух
|
Шахтер
|
23.09.2020
|
1:1
|
Козыряцкий
|
|
Динамо
|
Александрия
|
18.09.2021
|
1:0
|
Кривушкин
Юрий Назаркевич, Sport.ua
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Что б потом не удивляться почему на Динамо мало людей ходит
А у Шахтёра ещё есть домашний матч в запасе.)
Поговорим в среду, после Суперкубка, ок?
На словах вы всех обыгрываете, на деле пшык!
Я тебе скину и тебе станет стыдно!?
https://apostrophe.ua/news/kyiv/podii/2021-09-19/na-matche-dinamo-ultras-je
stoko-izbili-bolelschikov-s-detmi-video/244293
44 M. Adamovic
5 Важа Тархнишвили
3 Владимир Волков
15 Огнен Враньеш
10 Александр Ерохин
28 Жозе Надсон
17 F. Rouamba
14 W. Balima
21 A. Diedhiou
9 Jymmy França
Что б потом не удивляться почему на Динамо мало людей ходит
А у Шахтёра ещё есть домашний матч в запасе.)
А у Шахтёра ещё есть домашний матч в запасе.)
Что б потом не удивляться почему на Динамо мало людей ходит
А у Шахтёра ещё есть домашний матч в запасе.)
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