Виктор Цыганков реализовал 20-й пенальти в чемпионатах Украины

Больше мячей с «точки» забили только три игрока

  • 19.09.2021 13:13
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  • 2 комментария
Виктор Цыганков реализовал 20-й пенальти в чемпионатах Украины
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В матче с «Александрией» (1:0) Виктор Цыганков реализовал 20-й пенальти в чемпионатах Украины. Больше мячей с 11-метровой отметки забили только Васил Гигиадзе, Сергей Ребров и Сергей Закарлюка. По 3 раза Виктор поражал с «точки» ворота «Колоса», «Львова» и «Мариуполя», 2 - «Десны», по 1 - девяти клубов., По проценту реализации одиннадцатиметровых (95,2%) динамовец опережает всех из топ-10 бомбардиров-пенальтистов. Выиграть у Цыганкова дуэль один на один удалось лишь одному голкиперу - Евгению Волынцу из «Колоса».

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

 

Игрок 

Клубы* 

Голы

Удары

%

1. 

Васил ГИГИАДЗЕ 

Таврия, Кривбасс, Нефтяник 

27 

30 

90,0

2. 

Сергей РЕБРОВ 

Шахтер, Динамо 

24 

29 

82,8

3. 

Сергей ЗАКАРЛЮКА 

ЦСКА/Арсенал, Металлург Д,

23 

25 

92,0

 

 

Ильичевец, Ворскла

      

4. 

Виктор ЦЫГАНКОВ 

Динамо 

20 

21

95,2

5. 

Олег МАТВЕЕВ 

Шахтер, Кремень, Металлург Д 

20 

24 

83,3

6. 

Сергей МИЗИН 

Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр, 

18 

20 

90,0

 

 

Металлист, Карпаты

      

7. 

Сергей НАЗАРЕНКО 

Днепр, Таврия 

17 

19 

89,5

8. 

Марко ДЕВИЧ 

Металлист, Шахтер 

17 

20 

85,0

9. 

Сергей БЕЖЕНАР 

Днепр, Динамо, ЦСКА 

17 

21 

81,0

10. 

Евгений СЕЛЕЗНЕВ 

Арсенал, Днепр, Колос

16 

19 

84,2

11. 

Александр КОСЫРИН 

Арсенал, Черноморец,

16 

22 

72,7

 

 

Металлург Д, Говерла

      

* в которых пробивал пенальти.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Zhorik678
    Zhorik678, 19.09.2021 13:31
    0
    это те которые плакали что мало пенальти бъют
    Ссылка
    DK02
    DK02, 19.09.2021 13:19 (изменен)
    0
    А в бомбардирах так і не нарисувати 6й гол.
    "Фахівці."
    Ссылка
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