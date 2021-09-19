В матче с «Александрией» (1:0) Виктор Цыганков реализовал 20-й пенальти в чемпионатах Украины. Больше мячей с 11-метровой отметки забили только Васил Гигиадзе, Сергей Ребров и Сергей Закарлюка. По 3 раза Виктор поражал с «точки» ворота «Колоса», «Львова» и «Мариуполя», 2 - «Десны», по 1 - девяти клубов., По проценту реализации одиннадцатиметровых (95,2%) динамовец опережает всех из топ-10 бомбардиров-пенальтистов. Выиграть у Цыганкова дуэль один на один удалось лишь одному голкиперу - Евгению Волынцу из «Колоса».

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок Клубы* Голы Удары % 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс, Нефтяник 27 30 90,0 2. Сергей РЕБРОВ Шахтер, Динамо 24 29 82,8 3. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА/Арсенал, Металлург Д, 23 25 92,0 Ильичевец, Ворскла 4. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 20 21 95,2 5. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень, Металлург Д 20 24 83,3 6. Сергей МИЗИН Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр, 18 20 90,0 Металлист, Карпаты 7. Сергей НАЗАРЕНКО Днепр, Таврия 17 19 89,5 8. Марко ДЕВИЧ Металлист, Шахтер 17 20 85,0 9. Сергей БЕЖЕНАР Днепр, Динамо, ЦСКА 17 21 81,0 10. Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал, Днепр, Колос 16 19 84,2 11. Александр КОСЫРИН Арсенал, Черноморец, 16 22 72,7 Металлург Д, Говерла

* в которых пробивал пенальти.