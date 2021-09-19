Цыганков обошел Леоненко в бомбардирском рейтинге Динамо

23-летний полузащитник киевлян забил 80-й мяч в рядах клуба

  • 19.09.2021 12:45
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  • 2 комментария
Цыганков обошел Леоненко в бомбардирском рейтинге Динамо
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В матче с «Александрией» (1:0) Виктор Цыганков забил 80-й мяч в рядах «Динамо» и вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров киевлян за годы независимости, обойдя Виктора Леоненко. 65 раз Цыганков поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 10 - в еврокубках и 4 - в Кубке Украины. Чаще других он заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Мариуполя» - 9 раз, «Зари» - 8, «Александрии» и «Колоса» - по 7. На восемь десятков голов Виктору понадобилось 197 матчей (средняя результативность - 0,41 за игру).

Юбилейные голы Виктора Цыганкова за «Динамо»

Гол

Дата

Ранг

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

24.09.2016

ЧУ

Олимпик (г)

9' (1:0)

4:0

Заури МАХАРАДЗЕ

10-й

17.09.2017

ЧУ

Олимпик (г)

20' (1:0)

2:1

Заури МАХАРАДЗЕ

20-й

07.04.2018

ЧУ

Заря (д)

88' (4:0)

4:0

Андрей ЛУНИН

30-й

03.12.2018

ЧУ

Черноморец (д)

21' (п) (1:0)

2:0

Андрей КОЖУХАРЬ

40-й

22.05.2019

ЧУ

Шахтер (г)

36' (п) (1:0)

1:1

Андрей ПЯТОВ

50-й

12.12.2019

ЛЕ

Лугано (д)

90+4' (1:1)

1:1

Давид ДА КОСТА

60-й

21.08.2020

ЧУ

Олимпик (г)

87' (4:1)

4:1

Артем КИЧАК

70-й

21.02.2021

ЧУ

Десна (г)

90+3' (1:1)

1:1

Евгений ПАСТ

80-й

18.09.2021

ЧУ

Александрия (д)

90+7' (п) (1:0)

1:0

Олег БИЛЫК

Лучшие бомбардиры «Динамо» за годы независимости (1992-2021)

 

Игрок

Годы 

ЧУ 

КУ 

СК 

ЕК 

Всего

1. 

Сергей РЕБРОВ 

1992-2007 

113 

19 

31 

163

2. 

Максим ШАЦКИХ 

1999-2008 

97 

22 

23 

142

3. 

Андрей ЯРМОЛЕНКО 

2008-2017 

99 

19 

19 

137

4. 

Андрей ШЕВЧЕНКО 

1994-2012 

83 

16 

25 

124

5. 

Олег ГУСЕВ 

2003-2018

58 

14 

22 

96

6. 

Артем МИЛЕВСКИЙ 

2003-2012 

57 

11 

16 

87

7.

Виктор ЦЫГАНКОВ 

2016-2021

66 

10 

80

8. 

Виктор ЛЕОНЕНКО 

1992-1997 

61 

10 

79

9. 

ДИОГО РИНКОН 

2002-2007 

46 

13 

11 

70

10.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 

1996-2006 

51 

69

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 19.09.2021 12:52
    0
    из 9-и юбилейных голов 7 решающих: или принес победу или ничью.
    Ссылка
    Calm
    Calm, 19.09.2021 12:52
    0
    Если просидит в Динамо как Ярмоленко, то есть шанс стать лучшим!
    Ссылка
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