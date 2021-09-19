Владислав ДУБИНЧАК: «У Назаренко колено в крови, есть шишка»

Защитник «Днепра-1» – о травме одноклубника

  • 19.09.2021 12:26
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Владислав ДУБИНЧАК: «У Назаренко колено в крови, есть шишка»
© СК Днепр-1. Дмитрий Коркишко

Защитник «Днепра-1» Владислав Дубинчак прокомментировал минимальную победу над «Вересом» (1:0) в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги.

– Ощущения от матча положительные. Мы довольны, что сумели сегодня победить, сумели взять три очка и это для нас главное. В борьбе за еврокубки очки в таких матчах терять нельзя. У соперника достаточно опытная команда, которая играла от обороны, перекрывая все зоны. Иногда соперник играл даже в шесть защитников, поэтому нам было довольно трудно расшатать их оборону. Во втором тайме мы начали играть более прагматично, то есть более забрасывать мячи за спину соперникам, в результате чего у нас появились моменты, один из которых мы и воплотили в гол.

– Болельщиков часто интересует вопрос: почему «Днепр-1» с первых минут не рвет соперника, а ждет время, когда появляются проблемы?
– Откровенно говоря, чтобы сначала матча рвать соперника, надо забивать быстрый гол, но так далеко не всегда удается. Тем более, что соперник сразу очень низко сел в защиту, поэтому сначала мы пытались его раскатать. Но в перерыве тренер сделал определенные коррективы в игре, и теперь мы пытались действовать более прагматично, играть вперед, подбирать мячи и именно так начинать атаки. Поэтому во втором тайме нам игра лучше далась.

– Как там дела у Саши Назаренко?
– Я видел, что у него там колено в крови, и есть шишка. Трудно сказать, насколько тяжелая там травма, но будем надеяться, что все будет хорошо.

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Источник — СК Днепр-1

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