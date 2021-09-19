В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле разгромила «Бохум» со счетом 7:0.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|43'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Вассилис Ламбропулос (Бохум).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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