Николай ЦЫМБАЛ: «В Полтаве всегда тяжело играть»

Тренер «Миная» – о предстоящем матче с «Ворсклой»

  • 19.09.2021 11:30
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Николай ЦЫМБАЛ: «В Полтаве всегда тяжело играть»
© ФК Минай. Николай Цымбал

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».

«Хороший соперник, который уже не один год борется за тройку призеров. Играет в еврокубках, представляет Украину. Перед командой максимальные задачи. В Полтаве всегда тяжело играть.

Нас ждет очень сложный матч, много единоборств, борьбы. Кто выиграет – тому удастся взять очки», - сказал Цымбал.

Матч «Ворскла» – «Минай» состоится в воскресенье, 19 сентября. Начало в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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