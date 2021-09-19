Николай ЦЫМБАЛ: «В Полтаве всегда тяжело играть»

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».
«Хороший соперник, который уже не один год борется за тройку призеров. Играет в еврокубках, представляет Украину. Перед командой максимальные задачи. В Полтаве всегда тяжело играть.
Нас ждет очень сложный матч, много единоборств, борьбы. Кто выиграет – тому удастся взять очки», - сказал Цымбал.
Матч «Ворскла» – «Минай» состоится в воскресенье, 19 сентября. Начало в 17:00.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.