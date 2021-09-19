В воскресенье, 19-го сентября, состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Черноморец».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Киева Евгений Арановский даст стартовый свисток в 19:30.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Черноморец», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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