В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» на своем поле разгромила «Эвертон» со счетом 3:0.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
|69'
|ГОЛ ! Автогол забил Люка Динье (Астон Вилла).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
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Источник — Sport.ua
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