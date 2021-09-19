Новое поколение. 10 игроков, за которыми нужно следить в текущем сезоне

К молодым футболистам всегда особое внимание. За ними много следят, их обсуждают и оценивают, поскольку некоторые из них – потенциальные звезды. Такое внимание не всегда идет на пользу игрокам. Но, с другой стороны, это мотивирует их и заставляет усерднее работать, чтобы оправдать доверие и ожидания. Сейчас есть много футболистов, на которых возлагаются большие надежды, и в которых вложены немалые средства. О них и поговорим подробнее. Далее – 10 молодых игроков, за которыми нужно следить в текущем сезоне.

Илаиш Мориба (18 лет; «РБ Лейпциг»)

Мориба был одним из самых обсуждаемых игроков «Барселоны» минувшим летом (после Лионеля Месси, конечно). Это при том, что футболист сыграл всего 14 матчей в Ла Лиге за всю карьеру. Илаиш требовал увеличения зарплаты по новому контракту, что вызвало негодование как у руководства клуба, так и у болельщиков. В итоге 18-летний хавбек перешел в «РБ Лейпциг» за 16 млн евро. Мориба попал в хорошую команду со здоровой конкуренцией, где он сможет прогрессировать и развиваться. В нынешнем сезоне можно будет оценить игрока и посмотреть, достоин ли он той шумихи, которую сам же и создал. Футболист привлек внимание к своей персоне, теперь нужно не разочаровать выступлениями.

Сандро Тонали (21 год; «Милан»)

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Тонали провел 1 сезон в «Милане» на правах аренды. Сандро тогда сыграл 25 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Тем не менее итальянец стал важным и, что главное, перспективным игроком для «россонери». «Красно-черные» не стали тянуть с принятием решения и выкупили 21-летнего хавбека у «Брешии». С учетом аренды трансфер Тонали обошелся «Милану» в 17 млн евро. Еще 5 миллионов «россонери» могут заплатить бонусами. «Красно-черные» возлагают большие надежды на футболиста. В текущем сезоне Сандро уже забил первый гол за «Милан» и стал получать больше игрового времени. Будет интересно наблюдать за молодым итальянцем, которого называют «вторым Пирло».

Юсуф Демир (18 лет; «Барселона»)

Демир выступает за «Барселону» на правах аренды. Это первый иностранный клуб для воспитанника «Рапида», которого называют «австрийским Месси». Хотя проводить такие параллели еще слишком рано. Каталонцы подписывали молодого вингера по большому счету для «Ла Масии», но Рональд Куман привлекает его и к первой команде. Юсуф уже успел сыграть и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. Парень действительно талантлив и может стать важным игроком для «сине-гранатовых». По окончании нынешней кампании будет понятно, останется ли Демир в «Барселоне». Текущий сезон является очень важным для футболиста. Нет сомнений, что австриец будет максимально выкладываться в каждой игре. Такие возможности выпадают нечасто.

Флориан Вирц (18 лет; «Байер»)

Вирца называют будущей звездой немецкого футбола. Футболист действительно ярко себя проявляет. В прошлом сезоне молодой полузащитник записал на свой счет 11 очков в Бундеслиге по системе гол+пас (5+6). В нынешней кампании футболист уже забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в трех матчах чемпионата Германии. Хавбек стремительно прогрессирует, поэтому наблюдать за ним в текущем сезоне будет очень интересно. За Флорианом следят «Бавария» и несколько клубов АПЛ, но «Байер» даже не думает с ним расставаться. Такой игрок – находка для «фармацевтов», которые собирают очень интересную команду в Леверкузене.

Эдуардо Камавинга (18 лет; «Реал» Мадрид)

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«Реал» наконец-то подписал Камавингу, за которым следил долгое время. На француза «сливочные» потратили около 35-ти млн евро без учета бонусов. Парню только 18 лет, а на его счету уже 88 матчей за «Ренн», 10 из которых – в еврокубках. Молодой полузащитник уже успел дебютировать в Ла Лиге и даже забил первый гол за «королевский клуб». Любой новичок мадридского «Реала» привлекает к себе огромное внимание, тем более, тинейджер. Судя по всему, у Камавинги не возникает проблем с адаптацией в Мадриде. Но сезон длинный, а играть на максимуме возможностей нужно будет в каждом поединке. Посмотрим, как справится молодой француз с давлением, которое непременно ощутит на себе в «королевском клубе».

Фоларин Балоган (20 лет; «Арсенал»)

Микель Артета доверяет молодежи. Это, пожалуй, единственный плюс нынешнего «Арсенала». Балоган – один из игроков, которых специалист постепенно подтягивает к первой команде. В нападении у «канониров» беда, поэтому молодой форвард не будет лишним. К тому же, у него хорошие показатели. В прошлом сезоне Фоларин забил 9 мячей за «молодежку» лондонского клуба, а также дважды отличился в матчах Лиги Европы. В текущем сезоне АПЛ англичанин провел на поле 70 минут, но результативными действиями пока не отличался. Будущее Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта остается неопределенным. Это шанс для Балогана занять место в обойме «канониров». В нынешнем сезоне молодой форвард должен проявить себя.

Брайан Хиль (20 лет; «Тоттенхэм»)

Хиль приехал в Лондон уже достаточно опытным игроком. Брайан не так много играл за родную «Севилью», но хорошо проявил себя в «Эйбаре», где выступал на правах аренды, а также является капитаном сборной Испании U-21. «Тоттенхэм» отдал за молодого вингера Эрика Ламелу и доплатил 25 млн евро. Это говорит о том, что «шпоры» всерьез рассчитывают на футболиста. К счастью для испанца, лондонский клуб выступает в Лиге конференций. Это отличный турнир для молодого игрока, чтобы заявить о себе. В ЛК, кстати, Хиль отыграл уже 253 минуты и отличился результативной передачей. Если Брайан хорошо покажет себя в нынешнем сезоне, тогда через год сможет бороться с одноклубниками на регулярной основе за место на поле в матчах АПЛ.

Карим Адейеми (19 лет; «РБ Зальцбург»)

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На самом деле Адейеми уже давно обращает на себя внимание, но говорить о нем начали только по ходу нынешнего сезона. И есть на то причины. Молодой нападающий уже записал на свой счет 6 мячей и 1 результативную передачу в семи поединках австрийской Бундеслиги. В предыдущей кампании форвард набрал 14 очков по системе гол+пас (7+7), при том, что проводил на поле в среднем только 37 минут за матч. В текущем сезоне многие будут следить за успехами Карима в национальном первенстве и Лиге чемпионов, поскольку он может стать трансферной целью для многих клубов следующим летом. Хотя, по слухам, «Барселона» и «Ливерпуль» хотят подписать Адейеми уже зимой.

Джамал Мусиала (18 лет; «Бавария»)

Мусиалу вместе с Вирцем называют светлым будущим немецкого футбола. Несмотря на юный возраст, Джамал уже является чемпионом Германии, двукратным обладателем Суперкубка Германии, а также победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Кроме того, молодой полузащитник уже провел 8 матчей в составе Бундестим. Футболист заявил о себе еще в прошлом сезоне, когда регулярно привлекался к играм за первую команду «рекордмайстра». В нынешней кампании от хавбека ожидают еще большего прогресса в мюнхенском клубе. У Джамала есть все для этого, в том числе и поддержка ветеранов. После матча против «Барселоны» Томас Мюллер назвал Мусиалу важным звеном для «Баварии».

Брайан Бробби (19 лет; «РБ Лейпциг»)

Бробби – воспитанник «Аякса», прошедший через разные возрастные группы в академии амстердамского клуба. Со временем его начали называть «голландским Лукаку». Брайан неплохо выступал за «молодежку» «евреев», да и за основную команду успел забить 6 мячей. Тем не менее «Аякс» ничего на нем не заработал. «Лейпциг» не мог пройти мимо молодого и перспективного форварда, обладающего статусом свободного агента. Бробби достался «быкам» бесплатно. Немцы заполучили хорошего нападающего, которого, однако, еще нужно будет вывести на хороший уровень. Но многое будет зависеть и от самого игрока. Чем быстрее голландец приспособится к Бундеслиге, тем лучше будет и для команды, и для него самого.