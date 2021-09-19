Сергей Сидорчук провел 100-й матч за Динамо в качестве капитана

«Динамо» на матч с «Александрией» 100-й раз в истории вывел на поле Сергей Сидорчук. Он стал 5-м капитаном-сотником киевлян за годы независимости.
63 встречи с капитанской повязкой Сергей отыграл в чемпионатах Украины, 30 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.
Топ-10 капитанов-гвардейцев «Динамо» за годы независимости
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
152
|
18
|
6
|
61
|
237
|
2.
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
108
|
23
|
-
|
22
|
153
|
3.
|
Александр ГОЛОВКО
|
80
|
15
|
-
|
30
|
125
|
4.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
74
|
20
|
2
|
18
|
114
|
5.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
63
|
6
|
1
|
30
|
100
|
6.
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
63
|
5
|
-
|
17
|
85
|
7.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
44
|
5
|
1
|
14
|
64
|
8.
|
Олег ГУСЕВ
|
38
|
9
|
-
|
7
|
54
|
9.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
37
|
3
|
1
|
6
|
47
|
10.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
32
|
2
|
1
|
7
|
42
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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