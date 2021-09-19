Сергей Сидорчук провел 100-й матч за Динамо в качестве капитана

30-летний полузащитник киевлян стал 5-м капитаном-сотником киевлян за годы независимости

  • 19.09.2021 04:12
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Сергей Сидорчук провел 100-й матч за Динамо в качестве капитана
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

«Динамо» на матч с «Александрией» 100-й раз в истории вывел на поле Сергей Сидорчук. Он стал 5-м капитаном-сотником киевлян за годы независимости.

63 встречи с капитанской повязкой Сергей отыграл в чемпионатах Украины, 30 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Топ-10 капитанов-гвардейцев «Динамо» за годы независимости

 

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

152

18

6

61

237

2.

Олег ЛУЖНЫЙ

108

23

-

22

153

3.

Александр ГОЛОВКО

80

15

-

30

125

4.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

74

20

2

18

114

5.

Сергей СИДОРЧУК

63

6

1

30

100

6.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

63

5

-

17

85

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

44

5

1

14

64

8.

Олег ГУСЕВ

38

9

-

7

54

9.

Виктор ЦЫГАНКОВ

37

3

1

6

47

10.

Артем МИЛЕВСКИЙ

32

2

1

7

42
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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