Сергей Сидорчук провел 100-й матч за Динамо в качестве капитана

«Динамо» на матч с «Александрией» 100-й раз в истории вывел на поле Сергей Сидорчук. Он стал 5-м капитаном-сотником киевлян за годы независимости.

63 встречи с капитанской повязкой Сергей отыграл в чемпионатах Украины, 30 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Топ-10 капитанов-гвардейцев «Динамо» за годы независимости