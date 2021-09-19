Артем ШАБАНОВ: «Без VAR футбол был бы более зрелищным»

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов поделился впечатлениями от победы над «Александрией» (1:0).

- Артем, «Александрия» сумела вас чем-то удивить?

- Мистер предупреждал, что нас ждет тяжелая игра, соперник хорошо обороняется. Но у команды есть также и проблемы, слабые места, на которые он обратил наше внимание. Мы пытались вскрыть оборону, создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Хорошо, что на последних минутах заработали и забили пенальти.

- Ты провел немного матчей в начале сезона. Как оценишь свою форму?

- В первой игре с «Колосом», было тяжеловато, но сегодня уже чувствовал себя куда увереннее, вошел в игровой тонус. Далее должно быть лучше.

- Во втором матче подряд ключевую роль сыграло решение арбитра после просмотра VAR. Вы уже к подобным моментам привыкли?

- В этом матче VAR нам, можно сказать, помог, а в прошлой игре с «Бенфикой» забрал очки. Поэтому, с одной стороны это хорошо, с другой - плохо. Лично я думаю, что без VAR футбол был бы более зрелищным.

- В твоей жизни на этой неделе произошло важное и радостное событие. Это добавляет мотивации?

- Да, у нас родилась дочь. Все хорошо, и с женой, и с дочерью. Поэтому работаю, тренируюсь и готовлюсь к матчам в прекрасном настроении, с удвоенной энергией.