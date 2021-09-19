Форвард Мариуполя Даниил Савин побил рекорд Николая Шапаренко

16-летний форвард «Мариуполя» стал первым футболистом 2005 г.р., сыгравшим в УПЛ

  • 19.09.2021 03:01
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Форвард Мариуполя Даниил Савин побил рекорд Николая Шапаренко
© facebook.com. Даниил Савин

Вышедший на замену в матче с «Шахтером» нападающий Даниил Савин стал самым молодым игроком, выступавшим в чемпионатах Украины - 16 лет 81 день. Прежний клубный рекорд, установленный 6 лет назад Николаем Шапаренко, причем также в поединке с горняками, он превзошел на 103 дня.

В истории УПЛ в более юном возрасте выходили на поле только 6 игроков, а в нынешнем столетии - лишь Виталий Иванко из донецкого «Металлурга». Кроме того, Савин оказался первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 221 день

Юрий ФЕНИН 

Таврия

04.11.1992

Заря (д)

2:1

15 лет 290 дней

Владимир ГАПОН

Волынь

20.05.1995

Динамо (г)

1:3

15 лет 314 дней

Сергей КОВРЫЖКИН

Таврия

12.05.1995

Нива Т (г)

0:2

15 лет 330 дней

Алексей ТЕЛЯТНИКОВ

Торпедо

15.09.1996

Ворскла (г)

0:2

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс (д)

2:1

16 лет 38 дней

Виталий ИВАНКО

Металлург Д

17.05.2008

Шахтер (г)

1:4

16 лет 81 день

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (д)

0:5

16 лет 83 дня

Иван МАЛИМОН

Темп

15.10.1994

Прикарпатье (д)

3:0

16 лет 110 дней

Павел РЫБКОВСКИЙ

Волынь

30.10.2005

Кривбасс (д)

3:0

16 лет 110 дней

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.06.2020

Ворскла (г)

0:2

Футболисты 1995-2005 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г.р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1995

Артем РАДЧЕНКО

Металлист

14.04.2012

Ильичевец (д)

0:0

1996

Александр КАПЛИЕНКО

Металлург З

06.04.2014

Черноморец (г)

0:3

1997

Алексей ЗИНКЕВИЧ

Волынь

17.10.2014

Шахтер (г)

2:6

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

05.04.2015

Шахтер (д)

2:6

1999

Ярослав ДЕДА

Волынь

13.03.2016

Сталь Дз (д)

1:0

2000

Владислав ДМИТРЕНКО

Волынь

24.09.2016

Шахтер (г)

0:3

2001

Даниил СИКАН

Карпаты

12.08.2018

Заря (д)

1:1

2002

Максим БРАМА

Львов

30.05.2019

Шахтер (д)

0:3

2004

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.06.2020

Ворскла (г)

0:2

2005

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (д)

0:5
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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