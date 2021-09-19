Форвард Мариуполя Даниил Савин побил рекорд Николая Шапаренко

Вышедший на замену в матче с «Шахтером» нападающий Даниил Савин стал самым молодым игроком, выступавшим в чемпионатах Украины - 16 лет 81 день. Прежний клубный рекорд, установленный 6 лет назад Николаем Шапаренко, причем также в поединке с горняками, он превзошел на 103 дня.
В истории УПЛ в более юном возрасте выходили на поле только 6 игроков, а в нынешнем столетии - лишь Виталий Иванко из донецкого «Металлурга». Кроме того, Савин оказался первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.
Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
15 лет 221 день
|
Юрий ФЕНИН
|
Таврия
|
04.11.1992
|
Заря (д)
|
2:1
|
15 лет 290 дней
|
Владимир ГАПОН
|
Волынь
|
20.05.1995
|
Динамо (г)
|
1:3
|
15 лет 314 дней
|
Сергей КОВРЫЖКИН
|
Таврия
|
12.05.1995
|
Нива Т (г)
|
0:2
|
15 лет 330 дней
|
Алексей ТЕЛЯТНИКОВ
|
Торпедо
|
15.09.1996
|
Ворскла (г)
|
0:2
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс (д)
|
2:1
|
16 лет 38 дней
|
Виталий ИВАНКО
|
Металлург Д
|
17.05.2008
|
Шахтер (г)
|
1:4
|
16 лет 81 день
|
Даниил САВИН
|
Мариуполь
|
18.09.2021
|
Шахтер (д)
|
0:5
|
16 лет 83 дня
|
Иван МАЛИМОН
|
Темп
|
15.10.1994
|
Прикарпатье (д)
|
3:0
|
16 лет 110 дней
|
Павел РЫБКОВСКИЙ
|
Волынь
|
30.10.2005
|
Кривбасс (д)
|
3:0
|
16 лет 110 дней
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
19.06.2020
|
Ворскла (г)
|
0:2
Футболисты 1995-2005 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г.р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1995
|
Артем РАДЧЕНКО
|
Металлист
|
14.04.2012
|
Ильичевец (д)
|
0:0
|
1996
|
Александр КАПЛИЕНКО
|
Металлург З
|
06.04.2014
|
Черноморец (г)
|
0:3
|
1997
|
Алексей ЗИНКЕВИЧ
|
Волынь
|
17.10.2014
|
Шахтер (г)
|
2:6
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Ильичевец
|
05.04.2015
|
Шахтер (д)
|
2:6
|
1999
|
Ярослав ДЕДА
|
Волынь
|
13.03.2016
|
Сталь Дз (д)
|
1:0
|
2000
|
Владислав ДМИТРЕНКО
|
Волынь
|
24.09.2016
|
Шахтер (г)
|
0:3
|
2001
|
Даниил СИКАН
|
Карпаты
|
12.08.2018
|
Заря (д)
|
1:1
|
2002
|
Максим БРАМА
|
Львов
|
30.05.2019
|
Шахтер (д)
|
0:3
|
2004
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
19.06.2020
|
Ворскла (г)
|
0:2
|
2005
|
Даниил САВИН
|
Мариуполь
|
18.09.2021
|
Шахтер (д)
|
0:5
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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