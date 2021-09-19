Форвард Мариуполя Даниил Савин побил рекорд Николая Шапаренко

Вышедший на замену в матче с «Шахтером» нападающий Даниил Савин стал самым молодым игроком, выступавшим в чемпионатах Украины - 16 лет 81 день. Прежний клубный рекорд, установленный 6 лет назад Николаем Шапаренко, причем также в поединке с горняками, он превзошел на 103 дня.

В истории УПЛ в более юном возрасте выходили на поле только 6 игроков, а в нынешнем столетии - лишь Виталий Иванко из донецкого «Металлурга». Кроме того, Савин оказался первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст Игрок Клуб Дата Соперник Счет 15 лет 221 день Юрий ФЕНИН Таврия 04.11.1992 Заря (д) 2:1 15 лет 290 дней Владимир ГАПОН Волынь 20.05.1995 Динамо (г) 1:3 15 лет 314 дней Сергей КОВРЫЖКИН Таврия 12.05.1995 Нива Т (г) 0:2 15 лет 330 дней Алексей ТЕЛЯТНИКОВ Торпедо 15.09.1996 Ворскла (г) 0:2 16 лет 34 дня Сергей ПЕРХУН Днепр 08.10.1993 Кривбасс (д) 2:1 16 лет 38 дней Виталий ИВАНКО Металлург Д 17.05.2008 Шахтер (г) 1:4 16 лет 81 день Даниил САВИН Мариуполь 18.09.2021 Шахтер (д) 0:5 16 лет 83 дня Иван МАЛИМОН Темп 15.10.1994 Прикарпатье (д) 3:0 16 лет 110 дней Павел РЫБКОВСКИЙ Волынь 30.10.2005 Кривбасс (д) 3:0 16 лет 110 дней Егор ЯРМОЛЮК Днепр-1 19.06.2020 Ворскла (г) 0:2

Футболисты 1995-2005 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины