Томаш КЕНДЗЕРА: «VAR добавляет непредсказуемости»

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера поделился впечатлениями от матча с «Александрией», в котором киевляне вырвали победу на 97-й минуте.

- Томаш, ожидали, что матч будет настолько трудным?

- Да, ведь мы знали, что эта команда всегда очень дисциплинированная, хорошо играет в обороне, и она это доказала на поле. Хотя у нас было много моментов для взятия ворот, но, к сожалению, мы их не реализовали. Поэтому победа далась нам тяжело. Непростой матч, но хорошо, что мы вырвали победу в концовке.

- После первого тайма было видно, что легкой победы в этом матче не будет. Какие коррективы вносил Мирча Луческу?

- Мистер много говорил в перерыве. Мы готовились к этой игре три дня, знали, как должны действовать на поле, однако многое из запланированного не получилось реализовать на поле. Мистер указал на некоторые моменты, в которых нужно было действовать по-другому. Мы начали создавать голевые моменты, но не хватало реализации.

- В предыдущем матче в конце игры после VAR отменили победный гол, а в этот раз VAR наоборот, в какой-то степени помог...

- Да, но жаль, что это не компенсирует потерянных очков в Лиге чемпионов. Хотя три очка в чемпионате не менее важны. Каждая игра для нас очень важна, и сегодня мы рады, что победили.

- Такие моменты VAR в компенсированное время отнимают много нервных клеток?

- Конечно, VAR добавляет волнений, непредсказуемости, ведь ты никогда не знаешь, каким будет решение, где увидят офсайд - и гол будет отменен. Сегодня пенальти назначили, потому что Рыбалка потянул за футболку Гармаша, хотя сначала арбитр в этом не был уверен.

- Впереди матч за Суперкубок. С каким настроением к нему подходите?

- Такие игры всегда стоят особняком, ежегодно все ждут матчей между «Динамо» и «Шахтером». Эта игра для нас важна еще и потому, что на кону трофей. А мы хотим в этом сезоне снова собрать все трофеи.