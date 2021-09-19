В матче с «Мариуполем» «Шахтер» забил 1900-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором на 18-й минуте встречи стал 20-летний форвард Даниил Сикан. А затем Михаил Мудрик, Тете и Георгий Судаков повели счет уже 20-й сотне голов дончан в УПЛ.
1075 мячей, больше, чем кто-либо, горняки забили дома, 825 - в гостях, 4 - на нейтральных полях. Чаще всего оранжево-черные поражали ворота «Мариуполя» - 127 раз, «Карпат» - 118, «Зари» - 108, «Ворсклы» - 106, «Черноморца» - 104, запорожского «Металлурга» - 102 и «Таврии» - 101.
Список лучших бомбардиров «Шахтера» в УПЛ возглавляют Андрей Воробей (80 голов), Луис Адриано (77) и Алекс Тейшейра (67).
Юбилейные голы «Шахтера» в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Сергей РЕБРОВ
|
Металлург З (г)
|
78’ (1:1)
|
1:1
|
100-й
|
07.11.1993
|
Сергей КРИВЕНЦОВ
|
Карпаты (д)
|
58’ (2:0)
|
3:0
|
200-й
|
28.08.1995
|
Геннадий ОРБУ
|
Кремень (д)
|
89’ (4:1)
|
4:1
|
300-й
|
11.06.1997
|
Александр БАБИЙ
|
Ворскла (д)
|
26’ (2:0)
|
4:0
|
400-й
|
20.09.1998
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Ворскла (д)
|
85’ (7:2)
|
7:3
|
500-й
|
20.06.2000
|
Геннадий ЗУБОВ
|
Звезда (г)
|
90’ (6:2)
|
6:2
|
600-й
|
31.10.2001
|
Сергей ПОПОВ
|
Металлург З (г)
|
60’ (3:0)
|
3:0
|
700-й
|
14.09.2003
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Черноморец (д)
|
60’ (3:0)
|
4:1
|
800-й
|
25.05.2005
|
БРАНДАУ
|
Днепр (д)
|
71’ (2:0)
|
2:0
|
900-й
|
27.10.2006
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Карпаты (д)
|
63’ (2:1)
|
4:1
|
1000-й
|
11.05.2008
|
ФЕРНАНДИНЬО
|
Харьков (г)
|
64’ (3:0)
|
3:0
|
1100-й
|
28.03.2010
|
ДУГЛАС КОСТА
|
Арсенал (д)
|
90+2’ (3:1)
|
3:1
|
1200-й
|
29.10.2011
|
ДЕНТИНЬО
|
Александрия (г)
|
5’ (1:0)
|
3:2
|
1300-й
|
01.03.2013
|
Александр КУЧЕР
|
Волынь (д)
|
14’ (2:0)
|
4:1
|
1400-й
|
01.08.2014
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Ворскла (г)
|
80’ (1:1)
|
2:1
|
1500-й
|
30.10.2014
|
ЭДУАРДУ
|
Заря (г)
|
75’ (5:1)
|
7:1
|
1600-й
|
30.04.2017
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Александрия (д)
|
81’ (1:0)
|
1:0
|
1700-й
|
15.08.2018
|
МАРЛОС
|
Александрия (г)
|
26’ (1:0)
|
2:0
|
1800-й
|
06.12.2019
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Олимпик (д)
|
4’ (1:0)
|
3:0
|
1900-й
|
18.09.2021
|
Даниил СИКАН
|
Мариуполь (г)
|
18’ (1:0)
|
:
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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