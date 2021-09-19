В матче с «Мариуполем» «Шахтер» забил 1900-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором на 18-й минуте встречи стал 20-летний форвард Даниил Сикан. А затем Михаил Мудрик, Тете и Георгий Судаков повели счет уже 20-й сотне голов дончан в УПЛ.

1075 мячей, больше, чем кто-либо, горняки забили дома, 825 - в гостях, 4 - на нейтральных полях. Чаще всего оранжево-черные поражали ворота «Мариуполя» - 127 раз, «Карпат» - 118, «Зари» - 108, «Ворсклы» - 106, «Черноморца» - 104, запорожского «Металлурга» - 102 и «Таврии» - 101.

Список лучших бомбардиров «Шахтера» в УПЛ возглавляют Андрей Воробей (80 голов), Луис Адриано (77) и Алекс Тейшейра (67).

Юбилейные голы «Шахтера» в чемпионатах Украины