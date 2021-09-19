Шахтер забил 1900-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал 20-летний Даниил Сикан

  • 19.09.2021 01:31
  • 133 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер забил 1900-й мяч в чемпионатах Украины
© ФК Шахтер Донецк

В матче с «Мариуполем» «Шахтер» забил 1900-й мяч в чемпионатах Украины. Его автором на 18-й минуте встречи стал 20-летний форвард Даниил Сикан. А затем Михаил Мудрик, Тете и Георгий Судаков повели счет уже 20-й сотне голов дончан в УПЛ.

1075 мячей, больше, чем кто-либо, горняки забили дома, 825 - в гостях, 4 - на нейтральных полях. Чаще всего оранжево-черные поражали ворота «Мариуполя» - 127 раз, «Карпат» - 118,  «Зари» - 108, «Ворсклы» - 106, «Черноморца» - 104,  запорожского «Металлурга» - 102 и «Таврии» - 101.

Список лучших бомбардиров «Шахтера» в УПЛ возглавляют Андрей Воробей (80 голов), Луис Адриано (77) и Алекс Тейшейра (67).

Юбилейные голы «Шахтера» в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Сергей РЕБРОВ

Металлург З (г)

78’ (1:1)

1:1

100-й

07.11.1993

Сергей КРИВЕНЦОВ

Карпаты (д)

58’ (2:0)

3:0

200-й

28.08.1995

Геннадий ОРБУ

Кремень (д)

89’ (4:1)

4:1

300-й

11.06.1997

Александр БАБИЙ

Ворскла (д)

26’ (2:0)

4:0

400-й

20.09.1998

Олег МАТВЕЕВ

Ворскла (д)

85’ (7:2)

7:3

500-й

20.06.2000

Геннадий ЗУБОВ

Звезда (г)

90’ (6:2)

6:2

600-й

31.10.2001

Сергей ПОПОВ

Металлург З (г)

60’ (3:0)

3:0

700-й

14.09.2003

Анатолий ТИМОЩУК

Черноморец (д)

60’ (3:0)

4:1

800-й

25.05.2005

БРАНДАУ

Днепр (д)

71’ (2:0)

2:0

900-й

27.10.2006

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Карпаты (д)

63’ (2:1)

4:1

1000-й

11.05.2008

ФЕРНАНДИНЬО

Харьков (г)

64’ (3:0)

3:0

1100-й

28.03.2010

ДУГЛАС КОСТА

Арсенал (д)

90+2’ (3:1)

3:1

1200-й

29.10.2011

ДЕНТИНЬО

Александрия (г)

5’ (1:0)

3:2

1300-й

01.03.2013

Александр КУЧЕР

Волынь (д)

14’ (2:0)

4:1

1400-й

01.08.2014

Александр ГЛАДКИЙ

Ворскла (г)

80’ (1:1)

2:1

1500-й

30.10.2014

ЭДУАРДУ

Заря (г)

75’ (5:1)

7:1

1600-й

30.04.2017

Факундо ФЕРРЕЙРА

Александрия (д)

81’ (1:0)

1:0

1700-й

15.08.2018

МАРЛОС

Александрия (г)

26’ (1:0)

2:0

1800-й

06.12.2019

Николай МАТВИЕНКО

Олимпик (д)

4’ (1:0)

3:0

1900-й

18.09.2021

Даниил СИКАН

Мариуполь (г)

18’ (1:0)

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    vishu, 19.09.2021 01:51
    +1
    SportsMan, 19.09.2021 01:48
    "Чаще всего оранжево-черные поражали ворота «Мариуполя» - 127 раз"
    Какое палево!
    та яке там паливо, вони настільки наглі, що їм давно пофігу
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 19.09.2021 01:48
    0
    "Чаще всего оранжево-черные поражали ворота «Мариуполя» - 127 раз"
    Какое палево!
    Ссылка
    andre_lui
    andre_lui, 19.09.2021 01:43
    0
    первый Ребров забил !!!
    Ссылка
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