Бразилец Витиньо дебютировал за киевское Динамо

Бразильский полузащитник Витиньо дебютировал за «Динамо» в официальном матче.

Летний новичок «бело-синих» вышел на замену на 68-й минуте поединка 8-го тура УПЛ с «Александрией» (1:0), заменив Карлоса де Пену, и занял место на левом фланге полузащиты.

Витиньо мог сразу и открыть счет забитых мячей, но пробил выше по воротам, замыкая навес Буяльского с правого фланга.

Витиньо стал 22-м бразильцем в истории нашего клуба. Среди его соотечественников больше всех в чемпионатах Украины за «Динамо» сыграл Данило Силва (154 матча), а забил - Диого Ринкон (47 мячей).