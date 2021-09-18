Юрий ГУРА: «Не было хватания за футболку. Просто нет слов»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в поединке 8-го тура УПЛ.

- Поздравляю «Динамо» с победой. Молодцы.

- Ваша команда изменилась на 80%, как вам удается строить коллектив и давать результат?

- Как говорится, сообща и батьку бить легче. Мы сплотились, поэтому и есть определенные результаты.

- Будут ли штрафные санкции к Сергею Рыбалке за его действия, которые привели к пенальти?

- Во время любой игры футболисты хватают и за футболки, и за все что угодно. Возможно, вы пересмотрите этот момент - там не было хватания за футболку. Просто нет слов.

- Позиция, которую сейчас занимает «Александрия» — это максимум или минимум для команды?

- Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Сейчас мы сыграли всего восемь туров. Подождем, когда закончится чемпионат, и тогда можно будет что-то сказать.