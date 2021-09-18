Юрий ГУРА: «Не было хватания за футболку. Просто нет слов»

Наставник «Александрии» разочарован упущенной ничьей в поединке с «Динамо» (0:1)

  • 18.09.2021 23:05
  • 2276 просмотров
  • 21 комментарий
Юрий ГУРА: «Не было хватания за футболку. Просто нет слов»
© ФК Динамо Киев. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в поединке 8-го тура УПЛ.

- Поздравляю «Динамо» с победой. Молодцы.

- Ваша команда изменилась на 80%, как вам удается строить коллектив и давать результат?
- Как говорится, сообща и батьку бить легче. Мы сплотились, поэтому и есть определенные результаты.

- Будут ли штрафные санкции к Сергею Рыбалке за его действия, которые привели к пенальти?
- Во время любой игры футболисты хватают и за футболки, и за все что угодно. Возможно, вы пересмотрите этот момент - там не было хватания за футболку. Просто нет слов.

- Позиция, которую сейчас занимает «Александрия» — это максимум или минимум для команды?
- Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Сейчас мы сыграли всего восемь туров. Подождем, когда закончится чемпионат, и тогда можно будет что-то сказать.

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Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    No name
    No name, 18.09.2021 23:42
    +1
    New Zealander, 18.09.2021 23:22
    Динамо - это позорники. Отскочили с Бенфикой и сразу начали панты-лимоны. Вот эсли повторят достижение Шахты и выиграют от топ-клуба тогда и можно будет понтоваться.
    Выиграют от? Это на каком языке?
    А вообще, пойди почитаю сколько топов Динамо в своей истории обуло
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    Face Control
    Face Control, 18.09.2021 23:42
    -7
    А какие тут могут быть слова, когда развпятьлетних автобусников снова тянут за уши?
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 18.09.2021 23:41
    +1
    Funny___Cat, 18.09.2021 23:21
    Юра , а что Рыбалка делал с Футболкуо Гармаша , как это называется ?
    там травинки налипли, а хотел снять
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    No name
    No name, 18.09.2021 23:40
    +3
    Бггг, ну вот как так, там же все четко видно на повторе,получается Гура просто балабол
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    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 23:33 (изменен)
    +3
    New Zealander, 18.09.2021 23:22
    Динамо - это позорники. Отскочили с Бенфикой и сразу начали панты-лимоны. Вот эсли повторят достижение Шахты и выиграют от топ-клуба тогда и можно будет понтоваться.
    Loh ты Жашковский у тебя вообще теперь Флажок потерялся
    То ты в Лондоне живешь , то через час в Ужгород к родителям приехал , а теперь что , в Марианской впадине сидишь , как твой шахтёр ?
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    vishu
    vishu, 18.09.2021 23:31
    +2
    New Zealander, 18.09.2021 23:22
    Динамо - это позорники. Отскочили с Бенфикой и сразу начали панты-лимоны. Вот эсли повторят достижение Шахты и выиграют от топ-клуба тогда и можно будет понтоваться.
    досягнення - це просрати 0:10 від нім середняка? позорнік ти просто, як і твій дно-клуб. якщо хтось і всирається з укр команд так позорно у єврокубках, то це ваша Шахта. може, вже досить ганьбити український футбол? 2:0 від Шерифа це ганьба не менша, між іншим.
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    vishu
    vishu, 18.09.2021 23:28
    +3
    він повтор нормально бачив? я розумію, що так програвати прикро, але пеналь був. спершу було і хапання за футболку, а потім - поштовх в спину.
    як може тренер таке молоти?
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    zhyr
    zhyr, 18.09.2021 23:26
    +2
    New Zealander, 18.09.2021 23:22
    Динамо - это позорники. Отскочили с Бенфикой и сразу начали панты-лимоны. Вот эсли повторят достижение Шахты и выиграют от топ-клуба тогда и можно будет понтоваться.
    ну, Динамо хоч відскочили, на відміну від Шахтаря
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    romario1501
    romario1501, 18.09.2021 23:25
    +4
    Юрій Гура , я розумію що бабосіки тю-тю )) , але подивись повтор і побачиш що Рибалка тримав Гармаша за футболку , а якщо не побачиш , то звернись до окуліста ))
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    zzg77
    zzg77, 18.09.2021 23:23
    0
    Другой тренер, другие игроки, а игра та же и реакция на поражение не изменилось!!! Видно от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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    New Zealander
    New Zealander, 18.09.2021 23:22
    -9
    Динамо - это позорники. Отскочили с Бенфикой и сразу начали панты-лимоны. Вот эсли повторят достижение Шахты и выиграют от топ-клуба тогда и можно будет понтоваться.
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    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 23:21
    +1
    Юра , а что Рыбалка делал с Футболкуо Гармаша , как это называется ?
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 18.09.2021 23:20
    +5
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 23:17
    Нахрена Рыбалка придерживал Гармаша за футболку?
    А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
    Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения.
    Не забудь завтра это же написать на всех заборах.
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    mist76
    mist76, 18.09.2021 23:20
    +6
    Разочарование тренера понятно. Александрию надо похвалить за хорошую игру. Думаю тренер остынет, пересмотрит момент и поймёт что высказался сгоряча.
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    samird
    samird, 18.09.2021 23:19
    +4
    Похоже кукуха таки выпорхнула из этого гнезда )). Гура уже успел в уме потратить деньги за ничью с Динамо, а тут такой облом?
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    bonv
    bonv, 18.09.2021 23:18
    +6
    Тягнув за футболку це не хапання? Штовхнув в спину після цього - це теж не фол? Дивне трактування...
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    Kotov
    online
    Kotov, 18.09.2021 23:18
    +3
    Да не пиз.....и
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    Южанин
    Южанин, 18.09.2021 23:18
    0
    Эх Юра, мёрзнуть тебе без шубки
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 23:17 (изменен)
    -8
    Тянем-потянем Команду!!!
    А Европе вытянуть не можем!!!
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    sahka1981
    sahka1981, 18.09.2021 23:17
    +6
    А просмотр видеповтора говорит об обратном, там прекрасно видно как Рыбалка тянет за футболку Гармаша.
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