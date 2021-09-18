Юрий ГУРА: «Не было хватания за футболку. Просто нет слов»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в поединке 8-го тура УПЛ.
- Поздравляю «Динамо» с победой. Молодцы.
- Ваша команда изменилась на 80%, как вам удается строить коллектив и давать результат?
- Как говорится, сообща и батьку бить легче. Мы сплотились, поэтому и есть определенные результаты.
- Будут ли штрафные санкции к Сергею Рыбалке за его действия, которые привели к пенальти?
- Во время любой игры футболисты хватают и за футболки, и за все что угодно. Возможно, вы пересмотрите этот момент - там не было хватания за футболку. Просто нет слов.
- Позиция, которую сейчас занимает «Александрия» — это максимум или минимум для команды?
- Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Сейчас мы сыграли всего восемь туров. Подождем, когда закончится чемпионат, и тогда можно будет что-то сказать.
Источник — ФК Динамо Киев
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А вообще, пойди почитаю сколько топов Динамо в своей истории обуло
То ты в Лондоне живешь , то через час в Ужгород к родителям приехал , а теперь что , в Марианской впадине сидишь , как твой шахтёр ?
як може тренер таке молоти?
А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения.
А Европе вытянуть не можем!!!
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