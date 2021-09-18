В поединке 5-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» дома сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
«Атлетико» — «Атлетик» — 0:0
События матча
|79'
|Жоау Секейра (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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