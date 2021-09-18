Мирча ЛУЧЕСКУ: «К пенальти вопросов нет. Там был пенальти 100%»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу оценил победу 1:0 в матче УПЛ против «Александрии». Единственный гол был забит с пенальти на 96-й минуте.
«Мы играли против хорошего и организованного соперника. Они действовали агрессивно и нам было тяжело. На фоне усталости нормально, что бывают эмоции. И пенальти так пришел. Мы давили на соперника, а они допустили ошибку».
«По пенальти вопросов нет, он был 100%».
«Мои эмоции? Судья слишком легко раздает карточки. Они набираются, а потом игроки получают дисквалификации в важных матчах. Слишком легко нам карточки дают», - сказал Луческу.
Источник — ПроФутбол
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пенальті був 100%. там навіть 2 фоли було в одному - спершу за футболку тримав, потім - поштовх в спину. очкуляри купи і не сри тут.
пенальті був 100%. там навіть 2 фоли було в одному - спершу за футболку тримав, потім - поштовх в спину. очкуляри купи і не сри тут.
А Европе вытянуть не можем!!!
пенальті був 100%. там навіть 2 фоли було в одному - спершу за футболку тримав, потім - поштовх в спину. очкуляри купи і не сри тут.
А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения
Любой у кого хватит ума прочитать правила это поймёт
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