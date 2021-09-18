Мирча ЛУЧЕСКУ: «К пенальти вопросов нет. Там был пенальти 100%»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

  • 18.09.2021 22:37
  • 3407 просмотров
  • 17 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «К пенальти вопросов нет. Там был пенальти 100%»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу оценил победу 1:0 в матче УПЛ против «Александрии». Единственный гол был забит с пенальти на 96-й минуте.

«Мы играли против хорошего и организованного соперника. Они действовали агрессивно и нам было тяжело. На фоне усталости нормально, что бывают эмоции. И пенальти так пришел. Мы давили на соперника, а они допустили ошибку».

«По пенальти вопросов нет, он был 100%».

«Мои эмоции? Судья слишком легко раздает карточки. Они набираются, а потом игроки получают дисквалификации в важных матчах. Слишком легко нам карточки дают», - сказал Луческу.

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Источник — ПроФутбол

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    andre_lui, 18.09.2021 23:54
    0
    vishu, 18.09.2021 22:58
    дівчатка сьогодні грали проти Шахтаря, навіть ноги розставили. а Полтава рубилась, наче заряджена, весь матч.
    пенальті був 100%. там навіть 2 фоли було в одному - спершу за футболку тримав, потім - поштовх в спину. очкуляри купи і не сри тут.
    Полтава?
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    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 18.09.2021 23:51
    -1
    200% пеналь!!!
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    cucumber
    cucumber, 18.09.2021 23:28
    0
    Рыбалко нормально бабулесов сегодня срубил, настоящий динамовец!
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    Maxx
    Maxx, 18.09.2021 23:23
    0
    vishu, 18.09.2021 22:58
    дівчатка сьогодні грали проти Шахтаря, навіть ноги розставили. а Полтава рубилась, наче заряджена, весь матч.
    пенальті був 100%. там навіть 2 фоли було в одному - спершу за футболку тримав, потім - поштовх в спину. очкуляри купи і не сри тут.
    ну это ты зря Мариупольскую молодежь так обзываешь, хотя тебя понимаю, что ты рагуль и селюк... Жаль тебя
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 23:19 (изменен)
    +2
    Тянем-потянем Команду!!!
    А Европе вытянуть не можем!!!
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    vishu
    vishu, 18.09.2021 22:58
    0
    Maxx, 18.09.2021 22:56
    та там и нагнули, и подтолкнули, и обняли, и присунули, поиздевались на вашим гармашом, обесчестил.... напомню это тот "боец" который не жалеет не себя не соперника, всегда идет в стык, всегда бьется) а тут лег как девочка)
    дівчатка сьогодні грали проти Шахтаря, навіть ноги розставили. а Полтава рубилась, наче заряджена, весь матч.
    пенальті був 100%. там навіть 2 фоли було в одному - спершу за футболку тримав, потім - поштовх в спину. очкуляри купи і не сри тут.
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    Maxx
    Maxx, 18.09.2021 22:56
    0
    bullyUA, 18.09.2021 22:44
    Вообще-то на Гармаше было два нарушения правил. Первое - тянули за футболку, а второе - толчек в спину.
    та там и нагнули, и подтолкнули, и обняли, и присунули, поиздевались на вашим гармашом, обесчестил.... напомню это тот "боец" который не жалеет не себя не соперника, всегда идет в стык, всегда бьется) а тут лег как девочка)
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:52
    +1
    Победа в ручном режиме.
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    Maxx
    Maxx, 18.09.2021 22:51
    -3
    bullyUA, 18.09.2021 22:44
    Вообще-то на Гармаше было два нарушения правил. Первое - тянули за футболку, а второе - толчек в спину.
    та вообще убили там вашего Гармаша бедного, не сможет больше играть...костолома неадекватного
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    Антитроль
    online
    Антитроль, 18.09.2021 22:46
    -4
    В будь-якому разі така "перемога" не красить Динамо!
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    Maxx
    Maxx, 18.09.2021 22:45
    -4
    вопрос только один, если был бы такой момент у ворот дынамо на последней минуте поставили бы пенальти в ворота дынамо? Я думаю что нет)
    Ссылка
    vishu
    vishu, 18.09.2021 22:45
    -2
    пане Мірча, а навішайте трохи своїм щоб реалізацію покращили, бо то жесть. рахунок десь мав бути 5:1 і це було б абсолютно по ділу. один Вітька моментів 5 вбивчих запоров. я б не здивувався, якби і пенальті не реалізував.
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    bullyUA
    bullyUA, 18.09.2021 22:44
    +5
    Вообще-то на Гармаше было два нарушения правил. Первое - тянули за футболку, а второе - толчек в спину.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.09.2021 22:44
    -8
    Нахрена Рыбалка придерживал Гармаша за футболку?
    А Гармаш хитрож пый - сориентировался, резко притормозил и завалился.
    Но актёр он хреновый, крики и гримаса боли исказили его лицо за доли секунды до столкновения
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    Face Control
    Face Control, 18.09.2021 22:41
    -8
    Румын, вас ваши же болелы как только не поливают почти везде, позорники развпятьлетние.
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    Funny___Cat
    Funny___Cat, 18.09.2021 22:40
    +3
    Дед прав , пенка 100%
    Любой у кого хватит ума прочитать правила это поймёт
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 22:39
    -7
    румун хоть 1 раз за свою тренерскую карьеру признавал левый пенальти? чтоб он ещё ответил, зная его.
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