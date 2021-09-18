Мирча ЛУЧЕСКУ: «К пенальти вопросов нет. Там был пенальти 100%»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу оценил победу 1:0 в матче УПЛ против «Александрии». Единственный гол был забит с пенальти на 96-й минуте.

«Мы играли против хорошего и организованного соперника. Они действовали агрессивно и нам было тяжело. На фоне усталости нормально, что бывают эмоции. И пенальти так пришел. Мы давили на соперника, а они допустили ошибку».

«По пенальти вопросов нет, он был 100%».

«Мои эмоции? Судья слишком легко раздает карточки. Они набираются, а потом игроки получают дисквалификации в важных матчах. Слишком легко нам карточки дают», - сказал Луческу.