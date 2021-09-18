Артем ФРАНКОВ: «Пенальти был. Правда, над городами Украины уже зарево»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о домашней победе «Динамо» над «Александрией» (1:0) в поединке 8-го тура УПЛ. Единственный гол забил Виктор Цыганков с пенальти на 97-й минуте встречи.

«Что, пенальти не было? Было. Не распускай Рыбалка руки — и не было бы повода. Тебя кто-то заставлял хватать Гармаша за футболку?!

Что должен был решать судья Кривошеин (главным арбитром матча был Дмитрий Кривушкин — прим. ред.) после подсказки ВАР и того, что увидел на экране сам? От ворот назначить? Штрафной в пользу «Александрии»? Отключите эмоции, хотя бы попытайтесь это сделать! Болельщиков «Динамо», кстати, это тоже касается.

Короче, на хрен эту лирику — 90 плюс пятая минута, не хочу, чтобы так решалось… А как ты хочешь — малой кровью на чужой территории? Помним, проходили. Правда, моча по трубам уже понеслась, зарево рвущихся пуканов встало над городами Украины… Жаль.

«Александрия» — очень симпатичная команда, большие молодцы — вот в этом плане жаль и великолепно игравшего Билыка, и открытие нашего тренерского цеха Гуру. Но, извините, моментов у «Динамо» (Цыганкова и даже едва вышедшего Витиньо) было предостаточно… Что, опять я вам не угодил?!», — написал Франков.