Артем ФРАНКОВ: «Пенальти был. Правда, над городами Украины уже зарево»

Специалист подвел итоги победы «Динамо» над «Александрией» (1:0)

  • 18.09.2021 21:44
  • 3139 просмотров
  • 11 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Пенальти был. Правда, над городами Украины уже зарево»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о домашней победе «Динамо» над «Александрией» (1:0) в поединке 8-го тура УПЛ. Единственный гол забил Виктор Цыганков с пенальти на 97-й минуте встречи.

«Что, пенальти не было? Было. Не распускай Рыбалка руки — и не было бы повода. Тебя кто-то заставлял хватать Гармаша за футболку?!

Что должен был решать судья Кривошеин (главным арбитром матча был Дмитрий Кривушкин — прим. ред.) после подсказки ВАР и того, что увидел на экране сам? От ворот назначить? Штрафной в пользу «Александрии»? Отключите эмоции, хотя бы попытайтесь это сделать! Болельщиков «Динамо», кстати, это тоже касается.

Короче, на хрен эту лирику — 90 плюс пятая минута, не хочу, чтобы так решалось… А как ты хочешь — малой кровью на чужой территории? Помним, проходили. Правда, моча по трубам уже понеслась, зарево рвущихся пуканов встало над городами Украины… Жаль.

«Александрия» — очень симпатичная команда, большие молодцы — вот в этом плане жаль и великолепно игравшего Билыка, и открытие нашего тренерского цеха Гуру. Но, извините, моментов у «Динамо» (Цыганкова и даже едва вышедшего Витиньо) было предостаточно… Что, опять я вам не угодил?!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vishu
    vishu, 18.09.2021 22:20
    +1
    пеналь був. а на болотах виття, нічого дивного
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    Слава Чебан
    Слава Чебан, 18.09.2021 22:19
    -1
    Такие пенальти можно ставить на каждом угловом в каждом матче
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    Aleks04
    Aleks04, 18.09.2021 22:19
    +1
    Полнейший длб Над какими городами, почему не перечислил?
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    box2box
    box2box, 18.09.2021 22:15 (изменен)
    +2
    Чтобы ты сказал, клоун картавый, если бы сегодня Шахта выиграла 1-0 у Мариуполя, благодаря такому пенальти на 97-й минуте?
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    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 18.09.2021 22:14
    0
    Убейся об стену.
    Никакого пенальти и близко не было. Гармаш картинно упал.
    Такие фокусы в Европе не прокатывают.
    Но у нас судья отработал. Это очень уныло. Надо признать, таков наш футбол.
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    Антитроль
    Антитроль, 18.09.2021 22:10 (изменен)
    +2
    Вячеслав Круссер, 18.09.2021 22:08
    Франков почини глаза! пенальти он увидел
    Що ще може сказати сурківський блазень Франков? ))
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    byrjyi
    byrjyi, 18.09.2021 22:09
    +2
    Из двух зол выбирают меньшее, уж лучше пусть Динамо лидирует, нежели Шахтёр. Но это авторитетное мнение независимого журналиста вызывает смех!)
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    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 18.09.2021 22:08
    +5
    Франков почини глаза! пенальти он увидел
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    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 18.09.2021 22:06
    +7
    тільки істинно професійний журналіст може писати про сечу і пукани...
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    byrjyi
    byrjyi, 18.09.2021 22:06
    +2
    Подобный пенальти можно ставить практически после каждого углового.
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    korrektno
    korrektno, 18.09.2021 22:04 (изменен)
    +8
    Мелеться нісенітниця собача, недолуга.
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