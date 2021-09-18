После Лиги чемпионов. Александр Зинченко получил травму

Игрок получил повреждение

  • 18.09.2021 21:20
  • 2404 просмотра
  • 2 комментария
После Лиги чемпионов. Александр Зинченко получил травму
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт «Манчестер Сити» указывает, что украинский игрок Александр Зинченко пропустил матч против «Саутгемптона» из-за травмы.

Ни характер повреждения, ни сроки восстановления клуб не называет.

Зинченко в середине недели отыграл полный матч Лиги чемпионов против «Лейпцига». Эта игра стала первой в сезоне, где Зинченко вышел в основе.

Следующий матч «Сити» проведет 21 сентября в Кубке лиги.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    norma_zap
    norma_zap, 18.09.2021 21:52
    +1
    vishu, 18.09.2021 21:37
    та не було там травми, просто Зіна зіграв, м'яко кажучи, не дуже.
    + може і відпочити дав Пеп
    Ну и к чему эта игра в шпионов? Наверняка есть травма, но скорее всего незначительная.
    Ссылка
    vishu
    vishu, 18.09.2021 21:37
    +2
    та не було там травми, просто Зіна зіграв, м'яко кажучи, не дуже.
    + може і відпочити дав Пеп
    Ссылка
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