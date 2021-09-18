После Лиги чемпионов. Александр Зинченко получил травму

Официальный сайт «Манчестер Сити» указывает, что украинский игрок Александр Зинченко пропустил матч против «Саутгемптона» из-за травмы.
Ни характер повреждения, ни сроки восстановления клуб не называет.
Зинченко в середине недели отыграл полный матч Лиги чемпионов против «Лейпцига». Эта игра стала первой в сезоне, где Зинченко вышел в основе.
Следующий матч «Сити» проведет 21 сентября в Кубке лиги.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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+ може і відпочити дав Пеп
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