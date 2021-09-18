СУДАКОВ: «Это не реабилитация после Шерифа. Нужно с Интером доказывать»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал уверенную победу 5:0 в матче УПЛ против «Мариуполя».

«Не особо легко было, потому что нужно было поймать темп. Нужно было время, чтобы влиться в игру. У нас задача была выиграть и забить как можно больше голов - атака, атака, атака. Не было времени отдохнуть даже в позиционной атаке. Хотели как можно больше голов забить. Забили 5 мячей, а могли намного больше».

«Сегодня хорошо играли все украинцы: Сикан и Мудрик забили по голу, Конопля и Корниенко сделали по 2 ассиста».

«Реабилитация после «Шерифа»? Нет, я не хочу так расценивать. То была Лига чемпионов, и реабилитироваться мы должны именно там. В матче с Интером доказывать», - сказал Судаков.