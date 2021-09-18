СУДАКОВ: «Это не реабилитация после Шерифа. Нужно с Интером доказывать»

Хавбек оценил крупную победу в УПЛ

  • 18.09.2021 20:11
  • 620 просмотров
  • 6 комментариев
СУДАКОВ: «Это не реабилитация после Шерифа. Нужно с Интером доказывать»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал уверенную победу 5:0 в матче УПЛ против «Мариуполя».

«Не особо легко было, потому что нужно было поймать темп. Нужно было время, чтобы влиться в игру. У нас задача была выиграть и забить как можно больше голов - атака, атака, атака. Не было времени отдохнуть даже в позиционной атаке. Хотели как можно больше голов забить. Забили 5 мячей, а могли намного больше».

«Сегодня хорошо играли все украинцы: Сикан и Мудрик забили по голу, Конопля и Корниенко сделали по 2 ассиста».

«Реабилитация после «Шерифа»? Нет, я не хочу так расценивать. То была Лига чемпионов, и реабилитироваться мы должны именно там. В матче с Интером доказывать», - сказал Судаков.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 18.09.2021 20:47
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.09.2021 20:23
    ДК проигрывало Шерифу 2-0)в финале еврокубка они играли после этого
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 18.09.2021 20:45
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.09.2021 20:23
    ДК проигрывало Шерифу 2-0)в финале еврокубка они играли после этого
    Динамо не играло с Шерифом в лиге чемпионов-статус матчей разный
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 18.09.2021 20:29
    -2
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.09.2021 20:23
    ДК проигрывало Шерифу 2-0)в финале еврокубка они играли после этого
    Причём тогда Шериф ещё был тем молдавським слабеньким, а сейчас афро-бразильский.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.09.2021 20:23
    -1
    axylinam, 18.09.2021 20:20
    Позор от Шерифа может компенсировать только выход Шахтёра в финал какого нибудь еврокубка
    ДК проигрывало Шерифу 2-0)в финале еврокубка они играли после этого
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 18.09.2021 20:20
    -3
    Позор от Шерифа может компенсировать только выход Шахтёра в финал какого нибудь еврокубка
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 18.09.2021 20:18
    -1
    100%. Чекаємо тільки перемогу від Інтеру. Ви повинні реабілітуватися тепер.
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