Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик, Сикан, Судаков и другие - это будущее Шахтера»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

  • 18.09.2021 19:35
  • 1437 просмотров
  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик, Сикан, Судаков и другие - это будущее Шахтера»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу со счетом 5:0 в матче 8-го тура УПЛ против «Мариуполя».

«Очень много молодых футболистов вышли на поле. Они ранее играли меньше, но это - будущее «Шахтера». Наша цель, чтобы Конопля, Судаков, Бондарь, Мудрик, Сикан, Корниенко и другие продолжали прогрессировать. Для нас это правильный момент, чтобы использовать этих ребят и давать им прогрессировать».

«Я очень доволен тем, как они играли. Первые минуты матча, возможно, были не лучшими, но далее все пошло хорошо».

«У нас осталось 4 дня до Суперкубка Украины, и в таком графике, который будет до декабря, все должны быть всегда на уровне», - сказал Де Дзерби.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
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    Face Control
    Face Control, 18.09.2021 19:51
    0
    Да, это так.
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