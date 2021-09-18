Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Мудрик, Сикан, Судаков и другие - это будущее Шахтера»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу со счетом 5:0 в матче 8-го тура УПЛ против «Мариуполя».
«Очень много молодых футболистов вышли на поле. Они ранее играли меньше, но это - будущее «Шахтера». Наша цель, чтобы Конопля, Судаков, Бондарь, Мудрик, Сикан, Корниенко и другие продолжали прогрессировать. Для нас это правильный момент, чтобы использовать этих ребят и давать им прогрессировать».
«Я очень доволен тем, как они играли. Первые минуты матча, возможно, были не лучшими, но далее все пошло хорошо».
«У нас осталось 4 дня до Суперкубка Украины, и в таком графике, который будет до декабря, все должны быть всегда на уровне», - сказал Де Дзерби.
Источник — Футбол 1/2/3
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