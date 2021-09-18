Остап МАРКЕВИЧ: «Это не моя команда, но некоторые игроки порадовали»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

  • 18.09.2021 19:05
  • 772 просмотра
  • 3 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Это не моя команда, но некоторые игроки порадовали»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий после поражения 0:5 в матче УПЛ против «Шахтера».

Учитывая, что у «Мариуполя» основная часть игроков арендованы у «Шахтера» и не могла выйти на поле, Маркевич задействовал футболистов U-19.

«Как оценить игру моей команды? В этом и дело, что это не моя команда. Могу сказать только про позитив, если есть какой-то позитив».

«Некоторые ребята молодые порадовали, с ними можно будет работать дальше. При определенных обстоятельствах ряд игроков могут перейти в основу», - сказал Маркевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    musuk
    online
    musuk, 18.09.2021 19:20
    -1
    А хто тобі, дураку, винен що ти на херню підписався
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    Dominik
    Dominik, 18.09.2021 19:17
    -1
    епт стыд
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    Taykitanin
    Taykitanin, 18.09.2021 19:10
    +3
    Хто тренер, я тренер? Да ну нах. - післяматчеве інтервью в семи словах))))
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