Остап МАРКЕВИЧ: «Это не моя команда, но некоторые игроки порадовали»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий после поражения 0:5 в матче УПЛ против «Шахтера».

Учитывая, что у «Мариуполя» основная часть игроков арендованы у «Шахтера» и не могла выйти на поле, Маркевич задействовал футболистов U-19.

«Как оценить игру моей команды? В этом и дело, что это не моя команда. Могу сказать только про позитив, если есть какой-то позитив».

«Некоторые ребята молодые порадовали, с ними можно будет работать дальше. При определенных обстоятельствах ряд игроков могут перейти в основу», - сказал Маркевич.