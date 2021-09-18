Виталий МИКОЛЕНКО: «Мне никогда не говорили: Если хочешь - ты уезжаешь»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал слухи, которые сватали его в один из клубов Серии А. Также динамовец рассказал, за какой клуб мечтает сыграть.

«Моя задача - играть. Мне никогда не говорили: «Если хочешь - ты уезжаешь». Это все слухи. Дальше слухов никуда это не продвигалось.

Моя любимая команда - «Барселона». Любому футболисту с амбициями хотелось бы поиграть на высочайшем уровне. Но я сейчас очень рад, что играю за «Динамо» Киев, я играю в Лиге чемпионов. Я счастлив», — сказал Миколенко в интервью BurBuzz.

Напомним, что летом сообщалось, что Миколенко хочет купить «Рома».