С мечтой о чемпионстве. Чего ждать от Аталанты в новом сезоне

«Аталанта» в настоящий момент является, пожалуй, наиболее интересной для подавляющего большинства украинских болельщиков командой итальянской Серии А. Основной мотив этого – конечно же, игра в этом коллективе хавбека сборной Украины Руслана Малиновского, который как минимум до недавнего времени был лидером «сине-желтых», а после прихода на пост коуча Александра Петракова, похоже, угодил в опалу.

В минувшем сезоне «Аталанта» финишировала на третьем месте в итальянской Серии А, в очередной раз завоевав путевку в Лигу чемпионов. О том, что произошло в клубе летом, а также о ближайших перспективах бергамасков мы и порассуждаем прямо сейчас.

Новый сезон может стать успешным

Минувший розыгрыш чемпионата Италии выдался непростым для команды Джан Пьеро Гасперини. По ходу сезона опытный наставник в силу различных обстоятельств остался без двух ключевых игроков своей команды – Алехандро Гомеса и Йосипа Иличича. С аргентинцем у Гасперини произошел серьезный конфликт, который завершился продажей Гомеса в январе в «Севилью», а словенского хавбека поглотили проблемы личного характера, после решения которых он попросту оказался в плохой физической форме.

Казалось бы, подобные неурядицы способны похоронить надежды «Аталанты» на светлое будущее, но эзотерическая способность команды Гасперини преображаться и заменять лидеров снова сработала. Так, на позиции Гомеса неплохо себя зарекомендовал Пессина, а вместо Иличича в атаке оказался полезным Малиновский. Более того, как только произошли проблемы со здоровьем у Сапаты, его успешно заменил Муриэль, который с 22 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате.

На финише сезона-2020/21 «Аталанта» проиграла всего одно очко «Милану» в борьбе за «серебро», но смогла обойти в турнирной таблице «Ювентус», подтвердив собственную солидность. Что правда, эти цифры не показывают историчности момента, ведь по ходу минувшего сезона нередко казалось, что именно «Аталанта» является единственным реальным конкурентом «Интера» в борьбе за чемпионство.

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В новый сезон «Аталанта» входит с уверенностью в светлом будущем. В пользу этого говорит сразу несколько факторов. Во-первых, бергамаски наряду с «Миланом» являются единственными из топов Серии А командами, которые летом не произвели смену главного тренера. Тактическая преемственность, когда Гасперини начинает на посту коуча «Аталанты» уже шестой кряду сезон в Серии А, кажется сейчас чем-то весьма значимым, чем клуб из Бергамо может похвастаться перед своими соперниками. Если Симоне Индзаги нужно перестраивать «Интер», угодивший в непростую экономическую ситуацию, а Массимилиано Аллегри вновь адаптироваться на тренерском мостике кризисного ныне «Ювентуса», то у «Аталанты» с Гасперини подобной проблемы нет – футболисты прекрасно знают и понимают требования своего главного тренера, и готовы буквально на автопилоте выполнять ключевые тактические действия и задумки.

Кадровые перемены

«Аталанта» приучила к тому, что достаточно грамотно, если не сказать мудро ведет себя на трансферном рынке. Нынешним летом команду покинули два важных для нее «винтика» - вратарь Голлини и защитник Ромеро. Оба на правах аренды перебрались в «Тоттенхэм», который имеет возможность выкупить футболистов, что и было воспринято руководством «Аталанты» за хорошую возможность заработать в будущем. Им на смену пришли Хуан Муссо из «Удинезе», а также центрбеки Маттео Ловато из «Вероны» и Мерих Демирал, который был на год арендован у «Ювентуса» с опцией выкупа. Номинально замена выглядит более чем достойной, но заменит Голлини и Ромеро с ходу новичкам будет непросто, так как двое последних практически идеально сумели вписаться в структурные и тактические построения Гасперини.

Более того, если верить слухам, то уход Голлини был фактически предрешен, так как у вратаря имелись проблемы с тренером. Косвенно эту версию подтверждает даже прощальный пост голкипера, в котором тот поблагодарил всех в клубе, но так и не вспомнил о Гасперини. Если опираться на показатель предотвращенных голов за 90 минут, то здесь статистика Муссо в минувшей Серии А выглядит даже лучше, чем у Голлини (0,16 против -0,09 соответственно), однако следует понимать, какой громадный объем работы по взаимодействию с защитниками и остальной командой на поле выполнял у Гасперини Пьерлуиджи. Да и чисто по работе на реакции с показателем в 69% успешных сейвов Голлини в прошлом чемпионате был великолепен (у Муссо только 44% успешных сейвов на реакции). Поэтому новому киперу предстоит адаптироваться к требованиям Гасперини, но в целом он имеет потенциал, чтобы фактически безболезненно заменить ушедшего в «Тоттенхэм» предшественника.

Наиболее сложно для «Аталанты» будет восполнить потерю Ромеро. Аргентинец выдал феноменальный сезон-2020/21, заслуженно получив награду лучшему защитнику Серии А. Казалось, что Ромеро – это и вовсе эталонный центральный защитник под схему и требования Гасперини, но все-таки клуб и тренер согласились отпустить игрока в Премьер-лигу. Пришедший в аренду из «Ювентуса» Демирал обладает схожими характеристиками, но после проблем с коленом у него есть вопросы с игровой практикой, а потому способность Мериха влиять на команду еще лишь предстоит оценить. Покупка у «Вероны» Ловато – это, безусловно, разумный трансфер для «Аталанты», однако стоит понимать, что этому защитнику лишь 21 год, и ему предстоит еще долгий путь тактического самосовершенствования.

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В остальном «Аталанте» удалось сберечь лидеров. Претензии «Интера» на Сапату были отброшены, Иличич снова становится частью проекта, а Пессина, Меле и Госенс, которые неплохо проявили себя на Евро-2020, также оказались не прочь остаться в «Аталанте» еще как минимум на сезон. Да и в целом Гасперини вряд ли желал проводить масштабные изменения в составе летом – оборона показала себя весьма пристойно, а атака с 90 забитыми мячами и вовсе стала лучшей по итогам минувшего розыгрыша Серии А. Определенные кадровые вопросы перед тренером бергамасков, конечно же, по ходу чемпионата будут возникать – например, как использовать Малиновского, Иличича и Миранчука, каждый из которых хочет и заслуживает получать игровую практику, - однако в целом соблюсти приятную для Гасперини стабильность по итогам летнее трансферного окна в кадровом плане «Аталанте» удалось.

Тактика остается неизменной

Гасперини ни на йоту не изменил игру команды в плане ее тактической идентичности. Это все те же 3-4-2-1 с достаточно функциональным треугольником в центре поля, вершина которого может менять направление как в сторону обороны, так и в сторону атаки, обеспечивая, с одной стороны, необходимую гибкость, а с другой – минимальные изменения, не требующие глобального отказа от принципов. Определенные тонкости, конечно, по ходу чемпионата могут измениться, что объясняется рядом факторов, в частности, уходом Ромеро и приходом на его позицию Демирала, но в целом ключевые принципы футбола Гасперини прежние: агрессивный прессинг в фазе игры без мяча с интенсивными единоборствами на каждом участке поля и разносторонние атаки (от организованных через лонгболлы до более сложных через комбинации). План, который до сих пор работал прекрасно, и от которого не имеет смысла отказываться.

Очевидно, что для футбола Гасперини очень важна функциональная готовность игроков. С учетом непростого начала минувшего сезона, когда из-за пандемии пауза между чемпионатами была сокращена до минимума, а также проведения нынешним летом финальной части Евро-2020, в которой было задействовано сразу несколько ключевых игроков бергамасков, сохранять стабильную «физику» ключевым футболистам тренерскому штабу будет очень непросто. Именно поэтому на помощь Гасперини, равно как и многим другим тренерам топовых команд, должна прийти ротация. Из-за этого возможны определенные проблемы, так как футбол «Аталанты» весьма сложен, и новичкам, равно как и футболистам из ближайшего резерва, будет нелегко заменить лидеров коллектива.

Нужно учитывать, что в ближайшее время «Аталанте» придется обходиться без Ханса Хатебура. Заменить его на позиции способен Йоаким Меле, однако за неделю до закрытия трансферного окна Гасперини и руководство решили подстраховаться, подписав за 9 миллионов евро опытного правого защитника Давиде Дзаппакосту из «Челси». Этим двоим и придется выполнять задачи Гасперини, для футбола которого фланговая игра имеет колоссальное значение.

Перспективы и варианты

Джан Пьеро Гасперини даже слышать не хочет о выигрыше Скудетто. Еще в конце минувшего сезона коуч бергамасков заявил: «Борьба за чемпионство в следующем сезоне – это очень сложно для такого клуба, как «Аталанта». Наши показатели в Серии А всегда одни и те же. Между итальянскими клубами существует явное экономическое неравенство. Цель «Аталанты» - постоянное совершенствование. Но с экономическими механизмами, существующими сегодня, мы никогда не сможем начать сезон с целью выиграть Скудетто».

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Уже в этих словах читается стремление соблюдать стратегию клуба, где в приоритете стабильность и постепенные шаги вверх. Сейчас «Аталанта», которую еще десять лет назад никто не считал за серьезного оппонента среди топов Серии А, является регулярным участником Лиги чемпионов от Италии, но клуб из Бергамо по-прежнему не сорит деньгами на рынке и предпочитает делать ставку на молодых и перспективных футболистов, либо же на игроков категории «среднего ценника». Наиболее дорогостоящим новобранцем в истории «Аталанты» до сих пор остается Луис Муриэль, за которого летом 2019 года был заплачен 21,2 миллион евро. Самыми же дорогими приобретениями нынешнего лета для бергамасков оказались Хуан Муссо (20 млн евро) и Тейн Копмейнерс (12 млн евро).

Безусловно, ныне у Гасперини подобрался очень хороший подбор исполнителей, однако замахнуться на чемпионство они могут лишь в исключительном случае…

Наилучший сценарий. Чтобы реализовать мечту о чемпионстве, о которой даже слышать не хочет Гасперини, «Аталанте» потребуется стабильно и с минимальными очковыми потерями пройти старт сезона, а также период накануне и после рождественских праздников. В первых трех турах бергамаски потеряли уже 5 очков, сыграв вничью с «Болоньей» (0:0) и проиграв «Фиорентине» (1:2). Дальше будет только сложнее, так как уже включились в дело поединки Лиги чемпионов, а потому времени на отдых у ключевых исполнителей будет меньше. Впрочем, не стоит забывать, что вторая часть сезона, как правило, у «Аталанты» Гасперини складывается намного удачнее, а потому в случае потенциального кризиса у других претендентов на титул (прежде всего, «Интера», «Милана» и «Ювентуса») бергамаски вполне могут воспользоваться своим шансом. Хотя наиболее реальными для команды Малиновского ныне видятся перспективы побороться за зону Лиги чемпионов – скорее всего, даже успешные.

Наихудший сценарий. Таковой возможен в случае, если «Интер», «Милан» и «Ювентус» не угодят в кризис, а будут способны стабильно добывать очки. Кроме того, к тройке этих команд вполне способны подтянуться «Рома» и «Наполи», которые очень удачно стартовали, да и «Лацио» сбрасывать со счетов не стоит. В этой ситуации у «Аталанты» даже за зону Лиги чемпионов намечается избыток конкурентов, справиться с которыми далеко не факт, что получится. Тогда место в Лиге Европы или Лиге конференций, как утешительный приз, будет тем максимумом, за который и будут биться подопечные Гасперини в концовке сезона.