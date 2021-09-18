БЛИЗНИЧЕНКО: «Победа Шерифа над Шахтером не стала для меня неожиданной»

Экс-полузащитник молдавского «Шерифа», украинец Андрей Близниченко рассказал о победе тираспольской команды над «Шахтером» в Лиге чемпионов.

«Победа «Шерифа» над «Шахтером» не стала для меня неожиданной. В своем недавнем интервью я уже говорил, что будет или ничья, или победа «Шерифа». Думаю, недооценка со стороны «Шахтера» точно присутствовала.

Думаю, это не последний сюрприз от «Шерифа» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов».

Напомним, что «Шериф» в первом туре Лиги чемпионов обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.