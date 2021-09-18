БЛИЗНИЧЕНКО: «Победа Шерифа над Шахтером не стала для меня неожиданной»

Экс-полузащитник молдавского «Шерифа», украинец Андрей Близниченко рассказал о победе тираспольской команды над «Шахтером» в Лиге чемпионов.
«Победа «Шерифа» над «Шахтером» не стала для меня неожиданной. В своем недавнем интервью я уже говорил, что будет или ничья, или победа «Шерифа». Думаю, недооценка со стороны «Шахтера» точно присутствовала.
Думаю, это не последний сюрприз от «Шерифа» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов».
Напомним, что «Шериф» в первом туре Лиги чемпионов обыграл «Шахтер» со счетом 2:0.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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