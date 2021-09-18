Мирон МАРКЕВИЧ: «Петракову нужно было договариваться с Малиновским»

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением о решении исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова не включать Руслана Малиновского в заявку на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира.
«Состав определяют не президент УАФ, не руководство УПЛ, не владельцы ФК и болельщики, а главный тренер. Он же формирует и список игроков, на которых рассчитывает. Не включение Руслана Малиновского - это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре наши ребята добьются положительных результатов с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.
На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах», - сказал Петраков.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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Мюллер три года не играл за сборную Германии - конфликт с тренером.
Поменялся тренер, Мюллер снял корону - и сейчас в сборной.
Мюллер три года не играл за сборную Германии - конфликт с тренером.
Поменялся тренер, Мюллер снял корону - и сейчас в сборной.
Допустим меняется тренер в сборной Чехии и вместо шилгавы условно Шева приходит, и тот говорит я не вижу в своем составе Патрика Шика, и что Бидоныч?
Чехи по уровню очень с нами похожи.
какого хрена должен тренер идти и стелиться перед игроком.
Петраков красава, он не прогибаем в отличии от вас.
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