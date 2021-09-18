Мирон МАРКЕВИЧ: «Петракову нужно было договариваться с Малиновским»

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением о решении исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова не включать Руслана Малиновского в заявку на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира.

«Состав определяют не президент УАФ, не руководство УПЛ, не владельцы ФК и болельщики, а главный тренер. Он же формирует и список игроков, на которых рассчитывает. Не включение Руслана Малиновского - это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре наши ребята добьются положительных результатов с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах», - сказал Петраков.

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