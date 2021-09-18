Мирон МАРКЕВИЧ: «Петракову нужно было договариваться с Малиновским»

Специалист – о конфликте между главным тренером и футболистом

  • 18.09.2021 12:18
  • 1787 просмотров
  • 8 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петракову нужно было договариваться с Малиновским»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением о решении исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова не включать Руслана Малиновского в заявку на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира.

«Состав определяют не президент УАФ, не руководство УПЛ, не владельцы ФК и болельщики, а главный тренер. Он же формирует и список игроков, на которых рассчитывает. Не включение Руслана Малиновского - это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре наши ребята добьются положительных результатов с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах», - сказал Петраков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sl1d3r1985
    sl1d3r1985, 18.09.2021 13:15
    0
    у нас поэтому и нет игроков второго эшелона в сборной ! потому что есть "неприкасамые" звЬОзды ! не важно что он щас играет хуже половины игрков УПЛ на его же позиции , он звИзда , его нельзя не ставить в основу !
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    johndow
    johndow, 18.09.2021 13:08
    +1
    Burevestnik, 18.09.2021 12:59
    уже писал на этом сайте, повторюсь. но типа та же тема:
    Мюллер три года не играл за сборную Германии - конфликт с тренером.
    Поменялся тренер, Мюллер снял корону - и сейчас в сборной.
    Не надо сравнивать немцев и нас, у первых резерва хоть отбавляй…
    Ссылка
    Batya
    online
    Batya, 18.09.2021 13:04
    0
    Домовлятися про що? У ВІДБОРІ ПАХАТИ потрібно.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 18.09.2021 12:59
    0
    уже писал на этом сайте, повторюсь. но типа та же тема:
    Мюллер три года не играл за сборную Германии - конфликт с тренером.
    Поменялся тренер, Мюллер снял корону - и сейчас в сборной.
    Ссылка
    Fanat230784
    online
    Fanat230784, 18.09.2021 12:59
    +1
    Сказав Петраков? Він сам про себе це сказав?))
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    Alexsandr B
    Alexsandr B, 18.09.2021 12:59
    -3
    Да его слишком перехвалили, был у него хороший отрезок в Аталанте, но это и всё, он не являлся никогда игроком основы , а сейчас так и подавно очень сдал, его не вызов только +
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    ManCity
    ManCity, 18.09.2021 12:49
    +1
    Про що?
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.09.2021 12:44
    +2
    Я не могу понять и что мы должны купить тотем или икону с ликом Малиновского и дружно поклоняться ему за то что он играет в серии а?
    Допустим меняется тренер в сборной Чехии и вместо шилгавы условно Шева приходит, и тот говорит я не вижу в своем составе Патрика Шика, и что Бидоныч?
    Чехи по уровню очень с нами похожи.
    какого хрена должен тренер идти и стелиться перед игроком.
    Петраков красава, он не прогибаем в отличии от вас.
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