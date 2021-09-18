Им интересуется Шахтер. Сантос не продаст Пирани дешевле 10 млн евро

Руководство бразильского «Сантоса» определилось с минимальной суммой, за которую готово расстаться с 19-летним атакующим хавбеком Габриэлом Пирани.

Контракт Пирани с «рыбами» рассчитан до конца 2025 года, и в нем прописана клаусула в 100 миллионов евро. Однако «Сантос» будет готов отпустить футболиста вдесятеро дешевле этой суммы, но не менее чем за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Пирани проявляет «Шахтер». При этом, «горняки» полагали, что для подписания хавбека им хватит 4 миллионов евро.

На счету Габриэла Пирани 48 матчей за первую команду «Сантоса», в которых он отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.