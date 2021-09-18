Им интересуется Шахтер. Сантос не продаст Пирани дешевле 10 млн евро

В бразильском клубе определились с минимальной суммой, за которую готовы отпустить таланта

  • 18.09.2021 10:20
  • 1214 просмотров
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Им интересуется Шахтер. Сантос не продаст Пирани дешевле 10 млн евро
© ФК Сантос. Габриэл Пирани

Руководство бразильского «Сантоса» определилось с минимальной суммой, за которую готово расстаться с 19-летним атакующим хавбеком Габриэлом Пирани.

Контракт Пирани с «рыбами» рассчитан до конца 2025 года, и в нем прописана клаусула в 100 миллионов евро. Однако «Сантос» будет готов отпустить футболиста вдесятеро дешевле этой суммы, но не менее чем за 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Пирани проявляет «Шахтер». При этом, «горняки» полагали, что для подписания хавбека им хватит 4 миллионов евро.

На счету Габриэла Пирани 48 матчей за первую команду «Сантоса», в которых он отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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Источник — Bolavip Brasil

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.09.2021 10:23
    +2
    Зачем чтобы увеличить держание мяча до 80%,?
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