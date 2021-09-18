Им интересуется Шахтер. Сантос не продаст Пирани дешевле 10 млн евро

Руководство бразильского «Сантоса» определилось с минимальной суммой, за которую готово расстаться с 19-летним атакующим хавбеком Габриэлом Пирани.
Контракт Пирани с «рыбами» рассчитан до конца 2025 года, и в нем прописана клаусула в 100 миллионов евро. Однако «Сантос» будет готов отпустить футболиста вдесятеро дешевле этой суммы, но не менее чем за 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к Пирани проявляет «Шахтер». При этом, «горняки» полагали, что для подписания хавбека им хватит 4 миллионов евро.
На счету Габриэла Пирани 48 матчей за первую команду «Сантоса», в которых он отличился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Источник — Bolavip Brasil
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.