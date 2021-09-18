Леонид КУЧУК: «Нужно крепко стоять на ногах – этого нам не хватает»

Наставник «Руха» высказался о поражении

  • 18.09.2021 10:18
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  • 1 комментарий
Леонид КУЧУК: «Нужно крепко стоять на ногах – этого нам не хватает»
© ТК Футбол 1/2/3. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Десны» (0:1) в 8 туре УПЛ.

«Нам не хватило концентрации. Был момент, когда наш футболист просто упал. Это называется концентрация. Случайность, может быть, или концентрация. Футбол иногда состоит из расконцентрации, поэтому такой результат.

Очень цепко и организовано играли в обороне. Были хорошие контратаки, даже удалось забить, но вне игры. Все висело на волоске. Нужно крепко стоять на ногах – этого нам пока не хватает. Весь матч получился сложным», - сказал Кучук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 18.09.2021 11:31
    0
    Команду взял из дна и поднял уже на 9 место. Преодолев такие сложности как: психологическое упадочное состояние игроков, неуверенность в своих силах, не сыгранность, несобранность, отсутствие мотивации.
    Браво! Я только могу похвалить работу Кучука. За короткий промежуток времени он заставил Рябоконя назвать Рух очень сложным и организованным соперником) Конечно на деле это не совсем так, но это сказал тренер, команда которого претендует на путевку в ЛЕ нашего чемпионата.
    Желаю что-бы в нашем чемпионате появилось больше команд которые бы проповедовали атакующий футбол, где мяч бы переходил середину поля за счет нескольких касаний. И поменьше пасов на вратаря.
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