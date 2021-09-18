Что с Пеле? Дочь Короля футбола опубликовала фото с отцом

Женщина утверждает, что с легендарным экс-футболистом все нормально

  • 18.09.2021 09:44
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Что с Пеле? Дочь Короля футбола опубликовала фото с отцом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне в бразильских СМИ появилась информация о том, что Король футбола Пеле вновь угодил в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.

Дочь Пеле Келли Насименто, чтобы развеять все спекуляции, решила в Instagram опубликовать снимок с отцом, сопроводив пояснением, что в 80-летнем возрасте у людей после оперативного вмешательства часто «бывает два шага вперед и один шаг назад». Подобное Келли Насименто назвала нормальным явлением.

«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обещаю!» - написала дочь Пеле.

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Источник — Sport.ua

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