Что с Пеле? Дочь Короля футбола опубликовала фото с отцом

Накануне в бразильских СМИ появилась информация о том, что Король футбола Пеле вновь угодил в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.
Дочь Пеле Келли Насименто, чтобы развеять все спекуляции, решила в Instagram опубликовать снимок с отцом, сопроводив пояснением, что в 80-летнем возрасте у людей после оперативного вмешательства часто «бывает два шага вперед и один шаг назад». Подобное Келли Насименто назвала нормальным явлением.
«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обещаю!» - написала дочь Пеле.
Источник — Sport.ua
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