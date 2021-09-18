Что с Пеле? Дочь Короля футбола опубликовала фото с отцом

Накануне в бразильских СМИ появилась информация о том, что Король футбола Пеле вновь угодил в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.

Дочь Пеле Келли Насименто, чтобы развеять все спекуляции, решила в Instagram опубликовать снимок с отцом, сопроводив пояснением, что в 80-летнем возрасте у людей после оперативного вмешательства часто «бывает два шага вперед и один шаг назад». Подобное Келли Насименто назвала нормальным явлением.

«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обещаю!» - написала дочь Пеле.