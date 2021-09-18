Барселона хочет подписать Стерлинга

«Барселона» намерена усилить свой состав вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.
Как сообщает испанская пресса, каталонцы попытаются подписать 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро, а его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года.
Существует возможность, что Стерлинг переберется в «Барселону» в аренду с правом выкупа.
В этом сезоне Стерлинг провел четыре матча в АПЛ, забив один мяч.
Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к продлению контракта с Фати.
Источник — Sport.ua
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