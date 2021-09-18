Барселона хочет подписать Стерлинга

«Барселона» намерена усилить свой состав вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

Как сообщает испанская пресса, каталонцы попытаются подписать 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро, а его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года.

Существует возможность, что Стерлинг переберется в «Барселону» в аренду с правом выкупа.

В этом сезоне Стерлинг провел четыре матча в АПЛ, забив один мяч.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к продлению контракта с Фати.