Барселона хочет подписать Стерлинга

В январе Рахим может перебраться в каталонский клуб

  • 18.09.2021 09:47
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Барселона хочет подписать Стерлинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» намерена усилить свой состав вингером «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом.

Как сообщает испанская пресса, каталонцы попытаются подписать 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро, а его действующий контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года.

Существует возможность, что Стерлинг переберется в «Барселону» в аренду с правом выкупа.

В этом сезоне Стерлинг провел четыре матча в АПЛ, забив один мяч.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к продлению контракта с Фати.

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Источник — Sport.ua

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