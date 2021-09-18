Рандерс – АЗ Алкмар – 2:2. Видео голов и обзор матча

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
1-й тур, 16 сентября
Рандерс (Дания) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 2:2
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Симон Йенсен (Раннерс).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (АЗ Алкмар).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Зимон Пизингер (Раннерс).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Йорди Класи (АЗ Алкмар).
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Источник — Sport.ua
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