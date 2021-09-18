Яблонец – ЧФР Клуж – 1:0. Видео гола и обзор матча

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
1-й тур, 16 сентября
Яблонец (Чехия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:0
События матча
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Вацлав Пиларж (Яблонец).
|50'
|Игрок команды ЧФР Клуж получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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