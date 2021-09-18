СЕВИДОВ: «Кому мы проиграли? Наш футбол не развивается, топчется на месте»

Экс-игрок «Зари» прокомментировал неудачи украинских клубов в еврокубках

  • 18.09.2021 05:30
  • 1383 просмотра
  • 1 комментарий
СЕВИДОВ: «Кому мы проиграли? Наш футбол не развивается, топчется на месте»
© ФК Металлист. Александр Севидов

Экс-футболист «Зари» Александр Севидов прокомментировал результаты украинских клубов в еврокубках, где «Колос» вылетел от казахов, «Ворскла» – от финнов, «Шахтер» проиграл клубу из Молдовы, а «Заря» – норвежской команде:

«Наш футбол не развивается. Не просто так мы проигрываем командам из стран, где 10 лет назад мы не знали, что у них футбол развивается. Просто так ничего не происходит. Наш футбол топчется на месте.

Причины я не хочу раскрывать, потому что на меня и так столько всего понавесили, что не хочется и говорить лишний раз. Но еврокубки и игра сборной – это лакмусовая бумажка, это показатель футбола в стране. Пока, к сожалению...

Кто-то говорит, что мы семимильными шагами движемся вперед, кто-то говорит – мелкими. Но на мой взгляд – мы не движемся вперед. Может быть, есть какие-то намеки, но пока я их не вижу».

Напомним, что Апелляционный комитет УАФ пожизненно отстранил Севидова от футбола за содействие и организацию матчей с фиксированными результатами.

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Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 05:49
    -1
    страна в чёрную дыру движется с этой "патриотичной" властью, с какого "повода" футболу развиваться.
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