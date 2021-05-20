ОФИЦИАЛЬНО: УАФ навсегда отстранила Севидова от футбола

Специалист может обжаловать решение Апелляционного комитета организации в Лозанне

  • 20.05.2021 18:48
  • 4230 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: УАФ навсегда отстранила Севидова от футбола
© Getty Images/Global Images Ukraine

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола удовлетворил апелляционную жалобу Комитета этики и честной игры УАФ на решение КДК УАФ от 12.03.2020 и отказал в полном объеме в удовлетворении жалобы Севидова А.В. по данному делу.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, дополнительно рассмотрев дело по заявлению Комитета этики и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры ФК «Сумы» Сумы, своим решением от 12.03.2020 запретил тренеру Севидову А.В. любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет. Не согласившись с данным решением, Севидов А.В. и Комитет этики и честной игры УАФ обжаловали данное решение. Севидов А.В. просил отменить решение, а Комитет этики и честной игры УАФ просил изменить решение и отстранить тренера пожизненно.

Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу Комитета этики и честной игры УАФ и изменить решение КДК УАФ, запретив Севидову А.В. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), пожизненно. Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

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Комментарии
    Arius
    online
      Arius, 20.05.2021 19:31
    0
    Нашли козла отпущения, а произвол с лучи и т.п. всем пох... ничего нового в нашей стране!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.05.2021 18:51
    +1
    Бля...а мы только на Минск начали поднимать тысячи и тут на тебе. Идите в жопу, федерация футбола. Забрали у нас нашего поводыря!!!!!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.05.2021 18:51
    +1
    Бля...а мы только на Минск начали поднимать тысячи и тут на тебе. Идите в жопу, федерация футбола. Забрали у нас нашего поводыря!!!!!
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 20.05.2021 19:31
    0
    Нашли козла отпущения, а произвол с лучи и т.п. всем пох... ничего нового в нашей стране!
    Ссылка
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