ХИК – ЛАСК – 0:2. Видео голов и обзор матча

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
1-й тур, 16 сентября
ХИК (Финляндия) – ЛАСК (Австрия) – 0:2
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Моншайн (ЛАСК).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарио Мареcич (ЛАСК).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.