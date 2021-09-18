6-й тур
Страсбург
3 : 0
Мец
17.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Хабиба Диалло. Страсбург разгромил Мец в матче Лиги 1

Первый гол в поединке забил Людовик Айорк с пенальти

  • 18.09.2021 02:10
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Дубль Хабиба Диалло. Страсбург разгромил Мец в матче Лиги 1
© ФК Страсбург. Хабиб Диалло

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Страсбург» обыграл «Метц» (3:0).

Дубль у победителей оформил Хабиб Диалло, а первый гол забил Людовик Айорк с пенальти.

Лига 1. 6-й тур

«Страсбург» — «Мец» — 3:0

Голы: Айорк, 6 (пен), Диалло, 26, 40.

«Страсбург»: Селс, Джикю, Гильбер (Фила, 75), Ле Маршан, Ньямси, Томассон, Льенар, Аолу (Прцич, 67), Беллегард (Каси, 89), Диалло (Гамейро, 68), Айорк (Уорис, 89).

«Мец»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Пажо (Тшимбембе, 46), Майга (Траоре, 46), Сарр, Де Превиль (Жозеф, 68), Ньян (Гейе, 46).

Предупреждения: Айорк, 17. Сентонз, 28. Ньямси, 29. Куяте, 44. Траоре, 84. Жозеф, 90+1.

Судья: Ваттеллье (Франция).

17 сентября. Страсбург. Стадион «Ла Мено».

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Источник — Sport.ua

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