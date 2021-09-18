Дубль Хабиба Диалло. Страсбург разгромил Мец в матче Лиги 1

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Страсбург» обыграл «Метц» (3:0).
Дубль у победителей оформил Хабиб Диалло, а первый гол забил Людовик Айорк с пенальти.
Лига 1. 6-й тур
«Страсбург» — «Мец» — 3:0
Голы: Айорк, 6 (пен), Диалло, 26, 40.
«Страсбург»: Селс, Джикю, Гильбер (Фила, 75), Ле Маршан, Ньямси, Томассон, Льенар, Аолу (Прцич, 67), Беллегард (Каси, 89), Диалло (Гамейро, 68), Айорк (Уорис, 89).
«Мец»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Пажо (Тшимбембе, 46), Майга (Траоре, 46), Сарр, Де Превиль (Жозеф, 68), Ньян (Гейе, 46).
Предупреждения: Айорк, 17. Сентонз, 28. Ньямси, 29. Куяте, 44. Траоре, 84. Жозеф, 90+1.
Судья: Ваттеллье (Франция).
17 сентября. Страсбург. Стадион «Ла Мено».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.