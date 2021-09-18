Гол Марко Пьяцы принес Торино победу на выезде в игре с Сассуоло

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Торино» обыграл «Сассуоло» (1:0).
Единственный гол забил Марко Пьяца.
Серия А. 4-й тур
«Сассуоло» – «Торино» – 0:1
Гол: Пьяца, 83.
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Рожериу (Траоре, 65), Феррари, Джуричич (Дефрель, 87), Лопес, Фраттези (Харруи, 75), Берарди, Бога (Кирьякопулос, 66), Распадори (Скамакка, 65).
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна (Ансальди, 52), Бремер, Синго (Войвода, 78), Прат (Линетти, 64), Лукич, Побега (Мандрагора, 77), Санабрия, Брекало (Пьяца, 77).
Предупреждения: Бремер, 12. Эйна, 35. Родригес, 54. Джиджи, 90+5.
Судья: Пиччинини (Италия).
17 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи – Читта-дель-Триколоре».
Источник — Sport.ua
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