Кадис на выезде обыграл Сельту в стартовом матче 5-го тура Ла Лиги

В стартовом матче 5-го тура Ла Лиги «Кадис» в гостях обыграл «Сельту» (2:1).
У победителей голами отметились Энтони Лосано и Альфонсо Эспино.
Лига 1. 5-й тур
«Сельта» – «Кадис» – 1:2
Голы: Мина, 64 – Лосано, 38, Эспино, 43.
Нереализованный пенальти: Санчес, 43 (вратарь).
«Сельта»: Дитуро, Мальо, Мурильо, Галан, Фонтан (Нолито, 46), Суарес (Мендес, 46), Тапия, Аспас, Мина, Серви (Тиагу Гальярду, 46), Солари (Бельтран, 66).
«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн, Эспино, Чуст, Фали (Фернандес, 72), Аларкон, Бастида (Йенссон, 72), Лосано (Арсамендия, 56), Собрино (Осмаич, 72), Санчес (Негредо, 83).
Предупреждения: Собрино, 46. Тиагу Гальярду, 48. Ароян, 52. Аларкон, 61. Тапия, 74. Мендес, 89.
Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).
17 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».
Источник — Sport.ua
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