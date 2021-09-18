5-й тур
Сельта
1 : 2
Кадис
17.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кадис на выезде обыграл Сельту в стартовом матче 5-го тура Ла Лиги

У победителей голами отметились Энтони Лосано и Альфонсо Эспино

  • 18.09.2021 00:59
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Кадис на выезде обыграл Сельту в стартовом матче 5-го тура Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 5-го тура Ла Лиги «Кадис» в гостях обыграл «Сельту» (2:1).

У победителей голами отметились Энтони Лосано и Альфонсо Эспино.

Лига 1. 5-й тур

«Сельта» – «Кадис» – 1:2

Голы: Мина, 64 – Лосано, 38, Эспино, 43.

Нереализованный пенальти: Санчес, 43 (вратарь).

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Мурильо, Галан, Фонтан (Нолито, 46), Суарес (Мендес, 46), Тапия, Аспас, Мина, Серви (Тиагу Гальярду, 46), Солари (Бельтран, 66).

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн, Эспино, Чуст, Фали (Фернандес, 72), Аларкон, Бастида (Йенссон, 72), Лосано (Арсамендия, 56), Собрино (Осмаич, 72), Санчес (Негредо, 83).

Предупреждения: Собрино, 46. Тиагу Гальярду, 48. Ароян, 52. Аларкон, 61. Тапия, 74. Мендес, 89.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

17 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».

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Источник — Sport.ua

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