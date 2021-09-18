Ньюкасл и Лидс разошлись миром в стартовом матче 5-го тура АПЛ

В матче 5-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» и «Лидс» разошлись миром (1:1).
У «Ньюкасла» только 2 очка (18 место), а «Лидс» имеет 3 балла (17 место).
АПЛ. 5-й тур
«Ньюкасл» – «Лидс» – 1:1
Голы: Сен-Максимен, 44 – Рафинья, 13.
«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Манкильо (Крафт, 81), Ласкеллес, Хэйден, Альмирон (Фрэйзер, 62), Уиллок, Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90+1).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Фирпо, Эйлинг (Шеклтон, 89), Клих, Филлипс, Родриго, Бэмфорд, Рафинья (Саммервилл, 67), Джеймс (Робертс, 61).
Предупреждения: Ритчи, 8. Альмирон, 39. Родриго, 57. Фирпо, 80.
Судья: Дин (Англия).
17 сентября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Источник — Sport.ua
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