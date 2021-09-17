Гендиректор Зари: «У Скрипника действующий контракт с клубом»

Генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов спростував інформацію про можливий відхід Віктора Скрипника з посади головного тренера луганської команди:
«Про яке припинення співпраці ви говорите? Інформація в пресі? Про це кожен може написати – це таке. Одні розмови... У нього чинний контракт. Я багато разів говорив про це».
Раніше в ЗМІ з'явилися чутки, що Віктор Скрипник може покинути луганську команду після невдачі у матчі Ліги конференцій від норвезького клубу «Буде-Глімт» (1:3).
Источник — FanDay
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.