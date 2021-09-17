Гендиректор Зари: «У Скрипника действующий контракт с клубом»

Функционер Станислав Оганов опроверг слухи об отставке главного тренера

  • 17.09.2021 23:59
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Гендиректор Зари: «У Скрипника действующий контракт с клубом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Генеральний директор «Зорі» Станіслав Оганов спростував інформацію про можливий відхід Віктора Скрипника з посади головного тренера луганської команди:

«Про яке припинення співпраці ви говорите? Інформація в пресі? Про це кожен може написати – це таке. Одні розмови... У нього чинний контракт. Я багато разів говорив про це».

Раніше в ЗМІ з'явилися чутки, що Віктор Скрипник може покинути луганську команду після невдачі у матчі Ліги конференцій від норвезького клубу «Буде-Глімт» (1:3).

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Источник — FanDay

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