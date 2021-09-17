Коноплянка не сыграет против Мариуполя. Стала известна причина

Сразу четыре футболиста «Шахтера» травмированы и находятся в лазарете накануне матча 8-го тура УПЛ против «Мариуполя».
Из-за дисквалификации поединок пропустит защитник Додо. Из-за травм горнякам не помогут защитник Сергей Кривцов, хавбеки Фернандо и Евгений Коноплянка, форвард Дентиньо.
Матч 8-го тура УПЛ между «Мариуполем» и «Шахтером» состоится в Ковалевке 18 сентября в 17:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.