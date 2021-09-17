Коноплянка не сыграет против Мариуполя. Стала известна причина

У «Шахтера» травмированы Кривцов, Фернандо, Дентиньо, дисквалификация у Додо

  • 17.09.2021 23:45
  • 686 просмотров
  • 1 комментарий
Коноплянка не сыграет против Мариуполя. Стала известна причина
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Сразу четыре футболиста «Шахтера» травмированы и находятся в лазарете накануне матча 8-го тура УПЛ против «Мариуполя».

Из-за дисквалификации поединок пропустит защитник Додо. Из-за травм горнякам не помогут защитник Сергей Кривцов, хавбеки Фернандо и Евгений Коноплянка, форвард Дентиньо.

Матч 8-го тура УПЛ между «Мариуполем» и «Шахтером» состоится в Ковалевке 18 сентября в 17:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 18.09.2021 00:01
    +1
    причина только одна, Коно давно уже неофициально закончил с футболом, но не с баблом.
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