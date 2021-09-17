ФОТО. Трубин приступил к тренировкам в общей группе Шахтера

Вратарь «горняков» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 17.09.2021 18:59
  • 297 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Трубин приступил к тренировкам в общей группе Шахтера
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

20-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин приступил к тренировкам в общей группе «горняков» после травмы колена.

В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 7 матчей во всех турнирах, где пропустил 5 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Серж р
    online
    Серж р, 17.09.2021 19:28
    -1
    Face Control, 17.09.2021 19:14
    Шикарная новость!
    Так Андрюха ж грандиозно играл?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.09.2021 19:14
    0
    Шикарная новость!
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 17.09.2021 19:14
    0
    Давай , давай, ты нужен на поле
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