ФОТО. Трубин приступил к тренировкам в общей группе Шахтера

20-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин приступил к тренировкам в общей группе «горняков» после травмы колена.

В текущем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 7 матчей во всех турнирах, где пропустил 5 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.