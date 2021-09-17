Михаил МУДРИК: «Шахтер получил урок. Сейчас все злые в команде»

Команда готовится к матчу УПЛ

  • 17.09.2021 21:28
  • 1014 просмотров
  • 7 комментариев
Михаил МУДРИК: «Шахтер получил урок. Сейчас все злые в команде»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик отметил, что в команде все злые после поражения от «Шерифа» в матче группы Лиги чемпионов.

«Небольшой такой был удар, получили урок. Мы не зацикливаемся на этом, уже перешагнули и готовимся к следующим матчам. Сейчас в команде все злые, все хотят только побед после такой неприятной игры».

«Нужно победами компенсировать, потому что это путь «Шахтера». Мы должны всегда выигрывать», - сказал Мудрик.

В 8-м туре УПЛ команда сыграет против «Мариуполя».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 17.09.2021 21:54
    -2
    Чекаємо повтору прошлорічних перемог над Реалом і хоча б дві нічиї з Інтером знову.
    Ссылка
    maverik
    online
    maverik, 17.09.2021 21:48
    +2
    После таких матчей игрокам лучше рот вообще не открывать а дождаться следующей игры в лиге и доказать все на поле.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 17.09.2021 21:46
    0
    Face Control, 17.09.2021 21:30
    Да, это так, с Мариуполем будет сложный матч, а вот после Мариуполя уже проще, там развпятьлетние автобусники. Только Шахтёр — только победа!
    Олег харе
    Ну хорошо бы Макс про арендуполь такое написал. Ну ты то куда ?
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    Pushkin82
    online
    Pushkin82, 17.09.2021 21:44
    +1
    На шериф дрочили однойй руукой а на марки двома. Бездарі обдовбані.
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    barsch.
    online
    barsch., 17.09.2021 21:39
    0
    Злые потому, что голодные...
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 17.09.2021 21:35
    +5
    Таки так злющі вийдуть на гру проти.... Маріуполя... Порвуть принципового суперника як тузік грілку... А далі проти Динамо та Інтера знову будуть злості набиратися....
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    Face Control
    Face Control, 17.09.2021 21:30
    -7
    Да, это так, с Мариуполем будет сложный матч, а вот после Мариуполя уже проще, там развпятьлетние автобусники. Только Шахтёр — только победа!
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