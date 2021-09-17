Михаил МУДРИК: «Шахтер получил урок. Сейчас все злые в команде»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик отметил, что в команде все злые после поражения от «Шерифа» в матче группы Лиги чемпионов.
«Небольшой такой был удар, получили урок. Мы не зацикливаемся на этом, уже перешагнули и готовимся к следующим матчам. Сейчас в команде все злые, все хотят только побед после такой неприятной игры».
«Нужно победами компенсировать, потому что это путь «Шахтера». Мы должны всегда выигрывать», - сказал Мудрик.
В 8-м туре УПЛ команда сыграет против «Мариуполя».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Ну хорошо бы Макс про арендуполь такое написал. Ну ты то куда ?
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