Михаил МУДРИК: «Шахтер получил урок. Сейчас все злые в команде»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик отметил, что в команде все злые после поражения от «Шерифа» в матче группы Лиги чемпионов.

«Небольшой такой был удар, получили урок. Мы не зацикливаемся на этом, уже перешагнули и готовимся к следующим матчам. Сейчас в команде все злые, все хотят только побед после такой неприятной игры».

«Нужно победами компенсировать, потому что это путь «Шахтера». Мы должны всегда выигрывать», - сказал Мудрик.

В 8-м туре УПЛ команда сыграет против «Мариуполя».