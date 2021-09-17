После успеха на старте ЛЧ. Шериф усилился двумя африканцами

Клуб «Шериф» Тирасполь объявил о подписании контрактов с полузащитником Абдулом Момуни и нападающим Баситом Абдулом.
Момуни является игроком сборной Нигера. Басит представляет Гану.
Команда украинского тренера Юрия Вернидуба сенсационно дебютировала в группе Лиги чемпионов, обыграв «Шахтер» со счетом 2:0.
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Источник — ФК Шериф Тирасполь
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