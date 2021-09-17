После успеха на старте ЛЧ. Шериф усилился двумя африканцами

Украинский тренер Юрий Вернидуб получил усиление состава

  • 17.09.2021 19:27
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  • 1 комментарий
После успеха на старте ЛЧ. Шериф усилился двумя африканцами
© fc-sheriff.com

Клуб «Шериф» Тирасполь объявил о подписании контрактов с полузащитником Абдулом Момуни и нападающим Баситом Абдулом.

Момуни является игроком сборной Нигера. Басит представляет Гану.

Команда украинского тренера Юрия Вернидуба сенсационно дебютировала в группе Лиги чемпионов, обыграв «Шахтер» со счетом 2:0.

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Источник — ФК Шериф Тирасполь

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 17.09.2021 19:45
    -2
    Не сборной Нигера, а сборной афроамериканца...корректнее надо подавать информацию
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