Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Мариуполь - Шахтер

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-Лиги

  • 17.09.2021 18:25
  • 177 просмотров
  • 3 комментария
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Мариуполь - Шахтер
© ФК Шахтер

В субботу 18 сентября пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Шахтер».

Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 17:00.

«Мариуполь» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.  

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Dominik
    online
    Dominik, 17.09.2021 18:55
    0
    Yura 877, 17.09.2021 18:33
    Днонецкие будут смотреть и восхищаться, как их негры легко обыгрывают такую "сильную" и "независимую" команду
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 17.09.2021 18:33
    +1
    Dominik, 17.09.2021 18:30
    А ЗАЧЕМ ЕГО СМОТРЕТЬ
    Днонецкие будут смотреть и восхищаться, как их негры легко обыгрывают такую "сильную" и "независимую" команду
    Ссылка
    Dominik
    online
    Dominik, 17.09.2021 18:30
    +1
    А ЗАЧЕМ ЕГО СМОТРЕТЬ
    Ссылка
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