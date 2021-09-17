В субботу 18 сентября пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Шахтер».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Начало встречи в 17:00.
«Мариуполь» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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