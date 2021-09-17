17 сентября в 18:30 проходит поединок 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Прямая видеотрансляция матча проводится на телеканале Футбол 3.
Смотрите видеотрансляцию матча: «Металлист» Харьков – «Полесье» Житомир.
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Источник — Sport.ua
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