Агент: «База Шерифа входит в двадцатку лучших в Европе. Она грандиозна»

Инфраструктурой тираспольцев восхищаются на континенте

  • 17.09.2021 18:14
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Агент: «База Шерифа входит в двадцатку лучших в Европе. Она грандиозна»
© sheriff-sport.com

Агент Маурицио Прециози, представляющий интересы колумбийского форварда и капитана «Шерифа» Франка Кастаньеды рассказал об успехах и возможностях тираспольского клуба.

- Это команда, которая поражает всех. Это действительно сильная команда. Уже с квалификации против «Црвены Звезды» они доказали это, а сейчас случился их триумф против «Шахтера». Выход в групповой раунд Лиги чемпионов – это уже что-то историческое, ведь такого никогда не было за 22 года их истории. Теперь – первая победа, и это огромная радость для клуба, для болельщиков.

- Каковы условия клуба?
- Спортивный комплекс «Шерифа» впечатляет. Он входит в двадцатку лучших спортивных центров Европы. Это что-то грандиозное, очень авангардное.

- Можете рассказать о своем опыте поиска талантов на рынке для «Шерифа» по всему миру?
- Я много путешествовал, видел множество футболистов. С марта 2020 года мы все не летали, но много работали на Wyscout. Сегодня со всеми этими приложениями вы можете видеть все, даже если вы не на поле.

- Какая цель стоит перед «Шерифом» в Лиге чемпионов?
- Это очень недооцененная команда. В ней 5-6 футболистов высокого уровня, включая Кастаньеду. Дуэт защитников, например, пропустил только два гола. Если бы я был представителем итальянской команды среднего уровня, то взял бы их вместе не задумываясь. Вспомните пару Альбиоль – Кулибали. Арболеда может дойти до такого уровня. Также стоит выделять Кристиано, бразильского левого защитника.

- Были ли рыночные контакты с кем-то из игроков «Шерифа»?
- Что-то такое было вокруг Кастаньеды и Арболеды. Но предметное обсуждение мы ждем в декабре.

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Источник — Tuttomercatoweb

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